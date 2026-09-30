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Марта Костюк оцінила можливість потрапити на Підсумковий турнір

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Марта Костюк оцінила можливість потрапити на Підсумковий турнір
Марта Костюк все ще відновлюється від ушкодження
фото: Instagram Марти Костюк

Змагання стартує 8 листопада

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла, чи очікує вона потрапити на Підсумковий турнір. Про це повідомляє «Главком».

«Цей рік був хоч і найкращим, але достатньо складним: через декілька травм я пропустила багато турнірів. Не можу сказати, що маю конкретну ціль потрапити на Підсумковий турнір.

Наразі я не граю в Пекіні, тож залишається три турніри, через які можу кваліфікуватися. Як усе складеться – не знаю, перш за все сподіваюся взагалі зуміти їх зіграти.

Знаю, що зробила все, що могла. Якщо цього року не доля зіграти на Підсумковому, матиму можливість наступного року. Але я ніколи не була так близько, тому, звісно, дуже цьому рада», – сказала Костюк.

Наразі українка посідає дев'яту позицію рейтингу, на турнір, який пройде з 8 по 15 листопада у Каліфорнії, проб'ються вісім найкращих спортсменок.

Марта Костюк через травму зап'ястя пропустила Кубок Біллі Джин Кінг, на якому збірна України вийшла до фіналу, де поступилась Чехії (0:2).

Нагадаємо, що Олександра Олійникова залишила WTA 1000 у Пекіні після першого кола – сильнішою виявилась представниця Китаю Юань Юе.

Теги: Марта Костюк

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