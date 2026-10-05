Світоліна прокоментувала вихід у чвертьфінал China Open

Перша ракетка України задоволена турнірним поступом у китайській столиці

Українка Еліна Світоліна відреагувала на перемогу над грецькою тенісисткою Марією Саккарі в 1/8 фіналу «тисячника» в Пекіні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BTU.

Лідерка вітчизняного тенісу здолала суперницю в двох сетах (6:4, 7:5). Після поєдинку вона віддала належне Саккарі. Водночас Світоліна оцінила і власний виступ.

«Марія – чудова тенісистка і дуже складна суперниця. Тож мені потрібно було показати свій найкращий теніс і намагатися знаходити способи нав'язати свою гру та змінити рахунок на свою користь. Я дуже задоволена тим, як сьогодні грала, і тим, як подавала. Тож я дуже рада, що пройшла далі», – заявила спортсменка.

Окрім того, Світоліна розкрила причину впевненої гри під час вирішальних геймів. Українська тенісистка підтвердила, що перебуває у хорошому тонусі. Причина – поєдинки в складі збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг.

«Що ж, добре, що мені вдалося провести кілька матчів. Минулого тижня я грала в Шеньчжені за команду і провела там кілька дуже напружених битв. І, звісно, матч першого кола тут також був непростим. Тож те, що я проводжу тут трохи більше часу на корті й намагаюся знайти свою гру, безумовно, допомагає мені відчути ритм і показувати хороший теніс», – резюмувала Світоліна.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.