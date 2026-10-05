Головна Спорт Теніс
search button user button menu button

Світоліна прокоментувала вихід у чвертьфінал China Open

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна прокоментувала вихід у чвертьфінал China Open
Еліна Світоліна залишається у боротьбі за трофей
фото: EFE

Перша ракетка України задоволена турнірним поступом у китайській столиці

Українка Еліна Світоліна відреагувала на перемогу над грецькою тенісисткою Марією Саккарі в 1/8 фіналу «тисячника» в Пекіні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BTU.

Лідерка вітчизняного тенісу здолала суперницю в двох сетах (6:4, 7:5). Після поєдинку вона віддала належне Саккарі. Водночас Світоліна оцінила і власний виступ.

«Марія – чудова тенісистка і дуже складна суперниця. Тож мені потрібно було показати свій найкращий теніс і намагатися знаходити способи нав'язати свою гру та змінити рахунок на свою користь. Я дуже задоволена тим, як сьогодні грала, і тим, як подавала. Тож я дуже рада, що пройшла далі», – заявила спортсменка.

Окрім того, Світоліна розкрила причину впевненої гри під час вирішальних геймів. Українська тенісистка підтвердила, що перебуває у хорошому тонусі. Причина – поєдинки в складі збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг.

«Що ж, добре, що мені вдалося провести кілька матчів. Минулого тижня я грала в Шеньчжені за команду і провела там кілька дуже напружених битв. І, звісно, матч першого кола тут також був непростим. Тож те, що я проводжу тут трохи більше часу на корті й намагаюся знайти свою гру, безумовно, допомагає мені відчути ритм і показувати хороший теніс», – резюмувала Світоліна.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

Читайте також:

Теги: теніс Еліна Світоліна Марія Саккарі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українка четвертий раз у кар'єрі пробилась до 1/8 тисячника у Пекіні
Еліна Світоліна пробилась до 1/8 пекінського тисячника
Сьогодні, 14:05
У третьому колі Еліна Світоліна зустрінеться з представницею Греції Марією Саккарі
Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті турніру WTA 1000 у Пекіні
3 жовтня, 11:57
Дар'я Снігур набрала хорошу форму
Снігур уперше в кар'єрі пробилася в 1/8 фіналу тенісних «тисячників»
Вчора, 15:13
Новак Джоковіч не втомлюється переписувати історію змагань
Джоковіч встановив новий віковий рекорд чоловічого тенісу
2 жовтня, 18:58
У своєму останньому матчі Нішікорі поступився Тіафо в першому колі турніру ATP 500 у Токіо
Найкращий в історії азійський тенісист завершив професійну кар'єру
1 жовтня, 10:05
Україна займає третю позицію рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу зберегла позиції у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
29 вересня, 18:30
Вінус Вільямс зберегла жагу до тенісу
Легендарна американка отримала спецзапрошення на тенісний турнір у Китаї
29 вересня, 13:27
Цього сезону Поліна Скляр дійшла до півфіналу юніорського Вімблдону
«Я багато плакала». 15-річна українська тенісистка розповіла, як війна змінила її життя
29 вересня, 11:34
Марта Костюк провела пресконференцію у Києві
З ким з іноземних тенісисток товаришує Марта Костюк? Відповідь зірки українського спорту
26 вересня, 11:39

Теніс

Україна вперше за вісім років зіграє у фіналі юніорського Кубка Біллі Джин Кінг
Україна вперше за вісім років зіграє у фіналі юніорського Кубка Біллі Джин Кінг
Дві українки зуміли пробитись до 1/8 фіналу пекінского WTA 1000: відомі їхні суперниці
Дві українки зуміли пробитись до 1/8 фіналу пекінского WTA 1000: відомі їхні суперниці
Світоліна прокоментувала вихід у чвертьфінал China Open
Світоліна прокоментувала вихід у чвертьфінал China Open
Еліна Світоліна пробилась до 1/8 пекінського тисячника
Еліна Світоліна пробилась до 1/8 пекінського тисячника
У російської тенісистки Тимофеєвої вкрали цінну річ у Пекіні
У російської тенісистки Тимофеєвої вкрали цінну річ у Пекіні
Тайванські тенісистки посварилися між собою під час фіналу Азійських ігор
Тайванські тенісистки посварилися між собою під час фіналу Азійських ігор

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
102K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
69K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
5 жовтня, 15:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua