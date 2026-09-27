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Еліна Світоліна здобула 20 перемог у складі збірної України

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Еліна Світоліна здобула 20 перемог у складі збірної України
Українка у фіналі поступилась Лінді Носковій
фото: Instagram Еліни Світоліної

Раніше цей показник не підкорювався нікому

Еліна Світоліна здобула 20 перемогу у складі збірної України з тенісу. Про це повідомляє «Главком».

Ювілейну перемогу у складі синьо-жовтих тенісистка здобула у півфіналі Кубку Біллі Джин Кінг 2026, у якому вона здолала італійку Жасмін Паоліні.

У складі збірної України світоліна дебютувала у 2012 році, тоді турнір називався Кубком Федерації. У 22017 році українка повторила рекорд Олени Татаркову за кількістю перемог у склда інаціональної збірної (17).

Збірна України вперше в історії дійшла до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг, у якому поступилась Чехії – свої ігри програли Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна.

Для Чехії цей КБДК став 12-м у історії.

До слова, Олександра Олійникова передасть ЗСУ 2,4 млн грн, які заробила на US Open.

 

Теги: теніс Еліна Світоліна

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