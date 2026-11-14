Соболенко показала своє справжнє обличчя, обізвавши Світоліну під час матчу на Підсумковому

Арина Соболенко вживала лайку під час свого матчу з Еліною Світоліною

Білоруська тенісистка підтвердила своє реноме людини, яка не вміє контролювати емоції

Білоруська тенісистка Арина Соболенко некрасиво повела себе під час заключного матчу групового етапу Підсумкового турніру WTA, зірвавшись на Еліні Світоліній під час одного з епізодів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ukrainian Tennis.

Суперниці зустрілися в межах вирішального, третього туру групового етапу Підсумкового турніру WTA. Поєдинок видався напруженим і тривав три сети: впевнено взявши першу партію, українка поступилася у другій, проте у вирішальному сеті не залишила опонентці жодних шансів – 6:3, 3:6, 6:1. Цей тріумф став для Еліни Світоліної знаковим, адже дозволив їй перервати невдалу серію та вперше за шість років обіграти Арину Соболенко. Завдяки цій перемозі перша ракетка України успішно вийшла з групи та гарантувала собі путівку до півфіналу престижних змагань.

Водночас не лише спортивна складова матчу привернула увагу тенісної спільноти. Упродовж усієї зустрічі Соболенко не приховувала свого роздратування, нервово реагувала на вдалі дії українки та власні помилки. Проте один із моментів вийшов далеко за межі звичайних спортивних емоцій і викликав резонанс у мережі після того, як потрапив в об'єктиви телекамер.

На відео, яке оприлюднили в Ukrainian Tennis, зафіксовано, як після одного з програних розіграшів білоруска зривається на крик у бік суперниці.

За розшифровкою по губах, тенісистка російською мовою вигукнула на адресу Світоліної грубу нецензурну лайку: «Йо**на су*а українська на**й». Хоча стовідсотково підтвердити кожне слово за самою лише артикуляцією складно, вигук мав відверто ворожий, образливий характер і був спрямований безпосередньо проти української спортсменки.

Нагадаємо, що Світоліна розповіла, що допомогло їй перемогти Соболенко та вийти до півфіналу Підсумкового турніру.