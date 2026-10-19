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Юніорський Підсумковий турнір: українська тенісистка Поліна Скляр дізналася суперниць

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Юніорський Підсумковий турнір: українська тенісистка Поліна Скляр дізналася суперниць
15-річна Поліна Скляр зіграє в одній групі з представницями Чехії та США,
фото: Instagram Поліни Скляр

Матчі юніорського Підсумкового турніру відбудуться 21-25 жовтня

У китайському Ченду відбулося жеребкування World Tennis Tour Junior Finals – Підсумкового турніру серед тенісисток віком до 18 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Єдина представниця України, 15-річна Поліна Скляр, зіграє в одній групі з представницями Чехії та США, а також тенісисткою, яку цього року перемогла на Вімблдоні.

Змагання відбудуться 21–25 жовтня на відкритих хардових кортах Sichuan International Tennis Center. У турнірі візьмуть участь вісім юніорок, які здобули право виступити за результатами рейтингу WTT від 14 вересня.

Результати жеребкування World Tennis Tour Junior Finals 2026

Група А

  • Сунь Сіньжань (Китай)
  • Анна Пушкарьова (-)
  • Анастасія Цветкович (Сербія)
  • Ксенія Єфремова (Франція)

Група B

  • Яна Ковачкова (-)
  • Джанай Престон (США)
  • Марія Макарова (-)
  • Поліна Скляр (Україна)

Для Поліни Скляр це дебютний виступ на юніорському Підсумковому турнірі. Українка посідає дев’яте місце у світовому рейтингу WTT і проводить найуспішніший сезон у юніорській кар’єрі. Цього року Поліна виграла два одиночні турніри категорії J200 – у Бенікарло та Хасково, дійшла до фіналу J300 у Бамберзі й півфіналу J500 в Оффенбаху. Її найкращим результатом на турнірах Grand Slam став півфінал Вімблдону.

Суперниці Поліни Скляр у групі

Яна Ковачкова (Чехія, №2 WTT Juniors) – найрейтинговіша учасниця групи та єдина тенісистка нинішнього складу, яка вже має досвід виступів на Підсумковому турнірі. Торік вона посіла третє місце у своїй групі та знялася з подальших матчів через травму.

Джанай Престон (США, №6 ITF Juniors) – американка демонструє один із найкращих результатів сезону на великих юніорських турнірах. Її баланс на змаганнях категорій J300 і вище становить 29 перемог і лише чотири поразки – другий показник серед усіх тенісисток туру. У 2026 році Престон також двічі грала у фіналах професійних турнірів: W15 в Орландо та W50 у Берклі. На юніорському Вімблдоні американка дійшла до півфіналу.

Марія Макарова (№7 ITF Juniors) – одна з найрезультативніших юніорок сезону на турнірах високих категорій: у 2026 році вона здобула 24 перемоги у 32 матчах рівня J300 і вище. Саме Макарову Скляр обіграла у чвертьфіналі юніорського Вімблдону цього року – 6:3, 6:7(4), 6:3. Тоді українка вперше вийшла до півфіналу юніорського турніру Grand Slam, де поступилася майбутній чемпіонці Анні Пушкарьовій.

Формат змагань

На груповому етапі, який триватиме з 21 до 23 жовтня, кожна учасниця проведе три матчі. Дві найкращі тенісистки з кожної групи вийдуть до півфіналу, а решта розіграють місця з п’ятого по восьме. Таким чином, кожна учасниця гарантовано зіграє п’ять матчів.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.

Теги: теніс

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