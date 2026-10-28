Легендарний швейцарський тенісист завершив професійну кар'єру

У своєму заключному поєдинку у професійній кар'єрі Стен Ваврінка програв чеху Іржі Легечці

Триразовий переможець Мейджорів швейцарський тенісист Стен Ваврінка завершив професійну кар'єру. Про це повідомляє «Главком».

У своєму заключному поєдинку у професійній кар'єрі Ваврінка програв чеху Іржі Легечці у першому колі турніру у Базелі. Зустріч завершилась із рахунком 7:5, 7:6 (7:2) на користь представника Чехії. Далі він зіграє проти німця Даніеля Альтмайєра.

На рахунку 41-річного Ваврінки 16 титулів Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) в одиночному розряді. Тенісист вигравав Australian Open (2014 рік), Roland Garros (2015 рік) та US Open (2016 рік).

У 2008 році Ваврінка став олімпійським чемпіоном у парі з Роджером Федерером. Найвищою позицією рейтингу ATP для нього було третє місце.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

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За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом.