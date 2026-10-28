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Легендарний швейцарський тенісист завершив професійну кар'єру

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легендарний швейцарський тенісист завершив професійну кар'єру
На рахунку 41-річного Ваврінки 16 титулів Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) в одиночному розряді

У своєму заключному поєдинку у професійній кар'єрі Стен Ваврінка програв чеху Іржі Легечці

Триразовий переможець Мейджорів швейцарський тенісист Стен Ваврінка завершив професійну кар'єру. Про це повідомляє «Главком».

У своєму заключному поєдинку у професійній кар'єрі Ваврінка програв чеху Іржі Легечці у першому колі турніру у Базелі. Зустріч завершилась із рахунком 7:5, 7:6 (7:2) на користь представника Чехії. Далі він зіграє проти німця Даніеля Альтмайєра.

На рахунку 41-річного Ваврінки 16 титулів Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) в одиночному розряді. Тенісист вигравав Australian Open (2014 рік), Roland Garros (2015 рік) та US Open (2016 рік).

У 2008 році Ваврінка став олімпійським чемпіоном у парі з Роджером Федерером. Найвищою позицією рейтингу ATP для нього було третє місце.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом.

Теги: теніс

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