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Оприлюднено склад Кіпру на матч Кубку Девіса зі збірною України

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Оприлюднено склад Кіпру на матч Кубку Девіса зі збірною України
Збірні Кіпру та України зустрінуться 19 та 20 вересня
фото: btu.org.ua

Протистояння відбудеться 19-20 вересня

Оприлюднено склад Кіпру на протистояння зі збірною України в рамках першого раунду Другої світової групи Кубка Девіса. Про це повідомляє «Главком».

Склад збірної Кіпру на матч проти України

  • Меліос Ефстатіу (ATP 653)
  • Фотос Фотіадес (ATP 1996)
  • Елефтеріос Неос (ATP 318 у парі)
  • Ніколас Кемпбелл
  • Стіліанос Хрістодулу

Капітаном команди є Дімітріс Іродоту.

Команди зустрінуться у Ніокосії. Протистояння триватиме з 19 по 20 вересня. Переможець поєдинку вийде у Плей-оф Першої світової групи

Раніше було оприлюднено заявку збірної України на гру з Кіпром в першому раунді Другої Світової групи Кубка Девіса.

Місце капітана команди займає Орест Терещук.

Склад збірної України на матч проти Кіпру

  • Георгій Кравченко
  • Владислав Орлов
  • Олексій Крутих
  • Олександр Овчаренко
  • Володимир Якубенко
Теги: теніс

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