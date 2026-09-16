Оприлюднено склад Кіпру на матч Кубку Девіса зі збірною України
Протистояння відбудеться 19-20 вересня
Оприлюднено склад Кіпру на протистояння зі збірною України в рамках першого раунду Другої світової групи Кубка Девіса. Про це повідомляє «Главком».
Склад збірної Кіпру на матч проти України
- Меліос Ефстатіу (ATP 653)
- Фотос Фотіадес (ATP 1996)
- Елефтеріос Неос (ATP 318 у парі)
- Ніколас Кемпбелл
- Стіліанос Хрістодулу
Капітаном команди є Дімітріс Іродоту.
Команди зустрінуться у Ніокосії. Протистояння триватиме з 19 по 20 вересня. Переможець поєдинку вийде у Плей-оф Першої світової групи
Раніше було оприлюднено заявку збірної України на гру з Кіпром в першому раунді Другої Світової групи Кубка Девіса.
Місце капітана команди займає Орест Терещук.
Склад збірної України на матч проти Кіпру
- Георгій Кравченко
- Владислав Орлов
- Олексій Крутих
- Олександр Овчаренко
- Володимир Якубенко
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