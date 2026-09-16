Оприлюднено склад Кіпру на матч Кубку Девіса зі збірною України

Збірні Кіпру та України зустрінуться 19 та 20 вересня

Протистояння відбудеться 19-20 вересня

Оприлюднено склад Кіпру на протистояння зі збірною України в рамках першого раунду Другої світової групи Кубка Девіса. Про це повідомляє «Главком».

Склад збірної Кіпру на матч проти України

Меліос Ефстатіу (ATP 653)

Фотос Фотіадес (ATP 1996)

Елефтеріос Неос (ATP 318 у парі)

Ніколас Кемпбелл

Стіліанос Хрістодулу

Капітаном команди є Дімітріс Іродоту.

Команди зустрінуться у Ніокосії. Протистояння триватиме з 19 по 20 вересня. Переможець поєдинку вийде у Плей-оф Першої світової групи

Раніше було оприлюднено заявку збірної України на гру з Кіпром в першому раунді Другої Світової групи Кубка Девіса.

Місце капітана команди займає Орест Терещук.

Склад збірної України на матч проти Кіпру