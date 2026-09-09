Карлос Алькарас прокоментував виліт з US Open

У чвертьфіналі іспанець поступився Бену Шелтону

Іспанський тенісист Карлос Алькарас прокоментував поразку у чвертьфіналі US Open від американця Бена Шелтона. Про це повідомляє «Главком».

«Ще до початку турніру я казав, що моя мета – приїхати сюди, змагатись, грати такі матчі та залишатися здоровим. Матч вийшов близьким, дуже близьким. Я не збираюся засмучуватися через поразку. Я щасливий і пишаюся тим, як боровся.

Після третього сета я фізично відчував втому, але зумів змусити себе продовжувати і знайти додаткові сили. І в п'ятому сеті я почав почуватися краще і краще. Але сьогодні я грав проти суперника, який у такий день – справжній звір. Шелтон – неймовірний та дуже потужний гравець. Він чудово зіграв у всіх ситуаціях, тому треба віддати йому належне.

Я йду з корту щасливим. Йду з посмішкою і, головне, здоровим. Саме цього я й хотів», – сказав іспанець.

Карлос Алькарас виграв Відкритий чемпіонат США у 2025 році, перегравши у фіналі італійця Янніка Сіннера.

Бен Шелтон у півфіналі зустрінеться з співвітчизником Франсес Тіфу.

Нагадаємо, що раніше було оприлюднено заявку збірної України на гру з Кіпром в першому раунді Другої Світової групи Кубка Девіса.