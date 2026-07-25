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На турнірі ITF спалахнув скандал через поведінку російської тенісистки

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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На турнірі ITF спалахнув скандал через поведінку російської тенісистки
Аргентинська тенісистка програла матч росіянці і емоційно відреагувала на свій виліт
фото: Federación Colombiana de Tenis, відкриті джерела

Суперниця росіянки була обурена, що «нейтральній» тенісистці пробачили потенційну дискваліфікацію

На турнірі серії ITF W75 у бразильській Вакарії стався гучний інцидент під час чвертьфінального матчу між аргентинкою Мартіною Капурро та росіянкою Дарією Єгоровою. Після завершення зустрічі Капурро емоційно відреагувала на рішення суддів, вдаривши ногою суддівську вишку. Про це повідомляє «Главком».

Росіянка уникнула покарання

Конфлікт виник ще в першому сеті за рахунку 4:3 на користь Єгорової. Після невдалого удару росіянка зі злості жбурнула ракетку за межі корту. За словами Капурро, вона влучила в одного з офіційних представників турніру, який перебував біля рекламних щитів.

Аргентинка одразу звернулася до головного арбітра та супервайзера турніру Феліпе Мунно, вимагаючи дискваліфікації суперниці відповідно до регламенту ITF. Однак після консультації суддівська бригада вирішила не знімати Єгорову з матчу. За словами Капурро, їй пояснили це тим, що кидок не був навмисною спробою завдати шкоди, а постраждалий не зазнав серйозних ушкоджень.

У підсумку Єгорова перемогла у двох сетах – 6:4, 6:4. Після завершення поєдинку Капурро підійшла до суддівської вишки, вдарила її ногою та висловила претензії на адресу арбітрів. Через свою поведінку аргентинка може отримати дисциплінарне покарання та штраф від ITF.

Пояснення від аргентинки

Пізніше тенісистка пояснила свою реакцію в Instagram. «Я ніколи у своєму житті не бачила подібного на турнірах. Моя суперниця кидає ракетку, вона влучає в офіційну особу – на будь-яких змаганнях це пряма дискваліфікація. Натомість супервайзер заявив, що вона зробила це не спеціально. Я просто спустошена і сподіваюся, що ITF вживе заходів щодо цього прецеденту», – написала Капурро.

Нагадаємо, що іспанська тенісистка жбурнула ракетку на трибуну

Теги: штраф скандал теніс

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