На новій карті світу, яку підтримала ООН, Крим «відрізано» від України

Постпред України при ООН Андрій Мельник пояснив, чому Україна не підтримала резолюцію

Україна утрималася від голосування та попередила про небезпечні наслідки такого зображення окупованих територій

Організація Об'єднаних Націй підтримала використання нової карти світу Equal Earth, яка має точніше відображати реальні пропорції континентів. Однак на ній тимчасово окупований Крим візуально відокремлений від решти території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постійне представництво України при ООН та народну депутатку Кіру Рудик.

На карті Крим позначений значно світлішим кольором, ніж решта України. Водночас його колір відрізняється і від того, яким позначена Росія. При цьому окуповані Росією території інших держав, зокрема Грузії та Молдови, окремого позначення не отримали.

Рудик наголосила, що саме таке зображення українського півострова стало причиною, через яку Україна не підтримала резолюцію. Депутатка обурилася тим, що у 2026 році ООН усе ще доводиться нагадувати про належність Криму Україні.

карта: сторінка Кіри Рудик у X

У постійному представництві України при ООН зазначили, що Київ підтримує прагнення усунути історичні спотворення у відображенні розмірів континентів, зокрема Африки та інших регіонів Глобального Півдня. Водночас спосіб, у який на новій карті показані тимчасово окуповані Росією українські території, назвали неприйнятним і таким, що суперечить Статуту ООН та міжнародному праву.

Українська сторона зверталася до авторів резолюції та намагалася знайти компромісне формулювання, однак домовитися не вдалося.

У представництві застерегли, що таке трактування може «відкрити скриньку Пандори» та створити можливості для зловживань і спотворення політичної карти світу.

Нагадаємо, ініціатором резолюції стала африканська держава Того, яку підтримали країни Африканського союзу. Карта Equal Earth була розроблена у 2018 році. Вона, зокрема, показує Африку у пропорціях, які точніше відповідають її реальним розмірам.

Раніше широко використовувалася проєкція Меркатора, створена ще у XVI столітті. Вона спотворює співвідношення площ територій, особливо тих, що розташовані ближче до полюсів.

Напередодні стало відомо про скандал у Швейцарії через некоректне зображення Криму. У Музеї мистецтва та історії міста Невшатель на двох інтерактивних картах тимчасово окупований український півострів позначили частиною Росії. Помилку помітив сходознавець Михайло Якубович, який звернувся до керівництва музею з вимогою виправити карту.