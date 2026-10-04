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У російської тенісистки Тимофеєвої вкрали цінну річ у Пекіні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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У російської тенісистки Тимофеєвої вкрали цінну річ у Пекіні
Марія Тимофеєва до 2025 року представляла Росію, а потім вирішила перейти до Узбекистану
фото: соціальні мережі

Російська тенісистка поскаржилася, що її річ забрали під час того, як вона була в душі

Тенісистка Марія Тимофєєва, яка нині представляє Узбекистан, лишилася без годинника під час турніру WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

Загадкове зникнення годинника

Після поразки від японки Наомі Осаки з рахунком 3:6, 6:3, 3:6 спортсменка пішла до роздягальні прийняти душ, а коли повернулася, виявила, що з її речей зник годинник. Спортсменка звернула увагу на те, що інцидент стався у зоні з обмеженим доступом, де перебуває невелика кількість людей. «Крадіжка годинника з роздягальні на турнірі WTA 1000 точно не була в моїй картці бінго на цей рік. Але, схоже, мені залишається змиритися з долею жертви всіляких крадіжок – мабуть, це моє хобі», – написала Тимофєєва в соцмережах.

Вона також назвала ситуацію черговим уроком і закликала не залишати тенісну сумку без нагляду навіть на десять хвилин під час походу в душ.

Тимофєєва вже не вперше стає жертвою крадіїв

Для тенісистки це не перший подібний випадок. Наприкінці 2023 року під час перебування в Іспанії вона повідомила про проблеми з банківським рахунком: з її картки невідомі витратили гроші, хоча сама Тимофєєва практично весь час мала її при собі. Це ж повторилося у квітні 2024 року, коли спортсменка виступала на турнірі в Мадриді, коли з її банківського рахунку зникло понад 10 тисяч євро. Тимофєєва припускала, що дані картки могли бути викрадені в готелі, оскільки одного разу залишала її в номері під час прибирання.

Тимофєєва народилася в Москві та раніше виступала за Росію. У 2025 році вона змінила спортивне представництво і почала грати за Узбекистан.

Нагадаємо, що організатори «Ролан Гаррос» повідомили про шахрайські схеми з квитками. З наближенням нового розіграшу «Ролан Гаррос», множаться шахрайські сайти, що пропонують квитки. 

Теги: теніс Узбекистан

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