Тенісист Кравченко здобув перший у кар'єрі титул ATP Challenger

Георгій Кравченко на шляху до фіналу здолав ще одного українського тенісиста

Український тенісист Георгій Кравченко став переможцем турніру серії ATP Challenger у болгарському Пловдиві з призовим фондом 56 тисяч євро. Про це повідомляє «Главком».

Дебютний трофей українця

Свій шлях до першого трофея Challenger у кар’єрі Кравченко розпочав із перемоги над чехом Даніелем Сіняковим у трьох сетах. У другому колі він у двох партіях пройшов восьмого сіяного серба Огнєна Міліча. У чвертьфіналі на українця чекало протистояння зі співвітчизником Олександром Овчаренком. Кравченко виграв українське дербі у двох сетах, після чого у півфіналі виявився сильнішим за ще одного представника Сербії – Душана Обрадовича. Цей матч українець завершив перемогою з рахунком 2:1.

У фіналі 26-річний українець зійшовся з господарем кортів Янакі Мілевим. Матч за титул тривав лише одну годину та 14 хвилин. Кравченко від самого початку захопив ініціативу та не залишив болгарському супернику шансів у першій партії, вигравши її «під нуль». У другому сеті українець також контролював перебіг зустрічі й довів матч до впевненої перемоги.

Усі матчі Григорія Кравченка у Пловдиві

фінал: перемога проти Янакі Мілева 6:0, 6:2

півфінал: перемога проти Душана Обрадовича 2:6, 6:2, 6:3

чвертьфінал: перемога проти Олександра Овчаренка 6:3, 6:3

1/8 фіналу: перемога проти Огнєна Міліча 6:0, 7:6 (7-3)

1/16 фіналу: перемога проти Даніеля Сінякова 7:6 (7-2), 3:6, 7:6 (12-10)

Для Кравченка титул у Пловдиві став першим на рівні Challenger. До цього Кравченко виграв п’ять турнірів серії ITF, причому один із них – уже цього сезону на змаганнях категорії M25 у Мілані. Після успіху в Пловдиві українець також суттєво покращить свою позицію у світовому рейтингу. Він підніметься з 392-го на 306-те місце, опинившись лише за два очки від дебюту в топ-300.

Нагадаємо, що українські тенісистки повторили національний рекорд на US Open.