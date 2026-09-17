Ілля Марченко підтвердив, що Олійникова пропустить фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг

Українка не допоможе команді у протистоянні з Бельгією

Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля арченко підтвердив, що Олександра Олійникова не допоможе команді на Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

«По-перше, офіційну заміну я ще не робив. Але якщо Олександра вже сама, як то кажуть, злила цю інформацію в медіа, тоді так, можу підтвердити: вона буде замінена. На кого – ви вже побачите за кілька днів безпосередньо в Китаї.

Як я вже казав, у нас дуже глибокий та якісний склад. Ми дуже ретельно підходимо до того, кого ми будемо обирати на фінальну частину чи на будь-який матч – це дуже складні рішення. Я наголошував, коли була попередня заявка, що це попередній склад і саме позиція Олександри не була стовідсотковою, тобто для мене нічого такого не сталося», – сказав Марченко.

У чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг країна зустрінеться з Бельгією. Турнір пройде з 22 по 27 вересня у китайському місті Шеньчжень.

Поки що залишається невідомим, хто замінить Олійникову у складі збірної України.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Невідомо

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

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