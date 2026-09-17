Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ілля Марченко підтвердив, що Олійникова пропустить фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Ілля Марченко підтвердив, що Олійникова пропустить фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг
Тенісмистка пропустить фінальну частину Кубку Біллі Джин Кінг
фото: Instagram Олександри Олійникової

Українка не допоможе команді у протистоянні з Бельгією

Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля арченко підтвердив, що Олександра Олійникова не допоможе команді на Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

«По-перше, офіційну заміну я ще не робив. Але якщо Олександра вже сама, як то кажуть, злила цю інформацію в медіа, тоді так, можу підтвердити: вона буде замінена. На кого – ви вже побачите за кілька днів безпосередньо в Китаї.

Як я вже казав, у нас дуже глибокий та якісний склад. Ми дуже ретельно підходимо до того, кого ми будемо обирати на фінальну частину чи на будь-який матч – це дуже складні рішення. Я наголошував, коли була попередня заявка, що це попередній склад і саме позиція Олександри не була стовідсотковою, тобто для мене нічого такого не сталося», – сказав Марченко.

У чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг країна зустрінеться з Бельгією. Турнір пройде з 22 по 27 вересня у китайському місті Шеньчжень.

Поки що залишається невідомим, хто замінить Олійникову у складі збірної України.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Невідомо
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Нагадаємо, що раніше Даяна Ястремська розповіла про влучання російської ракети в дім її родини.

 

Теги: теніс Кубок Біллі Джин Кінг Олександра Олійникова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еліна Світоліна вперше зіграла з коханим у поєдинку з турнірним значенням
Світоліна в парі з чоловіком переможно стартувала на Відкритому чемпіонаті США
25 серпня, 18:10
Марта Костюк вдало стартувала в Нью-Йорку
Костюк засвітила яскравий аксесуар із діамантами на старті US Open
31 серпня, 22:59
Іга Свьонтек вийшла до другог раунду US Open
Іга Свьонтек повторила неймовірне досягнення Серени Вільямс на турнірах Grand Slam
1 вересня, 18:06
Марта Костюк зазнала прикрої поразки
Костюк драматично програла тріумфаторці Вімблдона в 1/8 фіналу US Open
6 вересня, 22:16
Карлос Алькарас поступився Бену Шелтону у п'яти сетах
Карлос Алькарас прокоментував виліт з US Open
9 вересня, 18:13
Новій очільниці WTA Валері Камілло доведеться боротися з фінансовими труднощами, які припали на її каденцію
WTA на межі банкрутства: жіночому тенісу загрожує серйозна фінансова криза
10 вересня, 13:18
Український тенісист захищав Україну понад чотири роки
Український тенісист Сергій Стаховський демобілізувався в запас після чотирьох років служби
11 вересня, 18:04
Костюк та Світоліна переписали історію українського тенісу
Історичний успіх Костюк і Світоліної. Вперше дві українки увійшли у топ-10 рейтингу WTA
14 вересня, 12:21
Італієць у фіналі Вімблдона здолав Олександра Звєрєва
Яннік Сіннер повернувся до тренувань після двох місяців відсутності
15 вересня, 17:19

Новини

«Барселона» підтвердила травму основного голкіпера
«Барселона» підтвердила травму основного голкіпера
«Шахтар» на класі переграв друголігові «Вільхівці» в Кубку України
«Шахтар» на класі переграв друголігові «Вільхівці» в Кубку України
Матч 1/16 фіналу Кубку України між «Тростянцем» та «Черніговом» перенесено
Матч 1/16 фіналу Кубку України між «Тростянцем» та «Черніговом» перенесено
Збірна Німеччини оприлюднила два списки футболістів на поєдинки Ліги націй
Збірна Німеччини оприлюднила два списки футболістів на поєдинки Ліги націй
Ілля Марченко підтвердив, що Олійникова пропустить фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг
Ілля Марченко підтвердив, що Олійникова пропустить фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг
Баскетболіст збірної України Ілля Тиртишник визначився з новим клубом
Баскетболіст збірної України Ілля Тиртишник визначився з новим клубом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
134K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
99K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
63K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua