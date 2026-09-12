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Визначено фінальні пари одиночного розряду US Open

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Визначено фінальні пари одиночного розряду US Open
Фінальні матчі відбудуться 12 та 13 вересня
фото: Instagram Бена Шелтона

12 вереcня відбудеться фінал серед жінок, 13 – серед чоловіків

Визначено фінальні пари US Open у одиночному розряді. Про це повідомляє «Главком».

У фінал серед жінок пробились нейтралка Аріна Соболенко та Олена Рибакіна (Казахстан). Перша у півфіналі здолала представницю США Джессіку Пегулу (7:5, 6:2), а друга переграла американку Коко Гауфф (3:6, 6:4, 6:4).

У фінал серед чоловіків вийшли Олександр Звєрєв (Німеччина) та Бен Шелтон (США). Перший у півфіналі здолав нейтрала Карена Хачанова (6:3, 7:6, 7:6), а другий – американця Френсіса Тіафо (4:6, 6:3, 6:3, 7:5).

Фінальні пари US Open серед чоловіків та жінок

  • Аріна Соболенко (нейтральна) – Олена Рибакіна (Казахстан) – 12 вересня, 23:00 за Києвом
  • Олександр Звєрєв (Німеччина) – Бен Шелтон (США) – 13 вересня, час не визначено

Нагадаємо, що російська ракета «Калібр» зруйнувала дім, який належав сім'ї Даяни Ястремської.

Теги: теніс Аріна Соболенко US Open

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