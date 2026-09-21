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Організатори «Ролан Гаррос» повідомили про шахрайські схеми з квитками

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Організатори «Ролан Гаррос» повідомили про шахрайські схеми з квитками
З наближенням нового розіграшу «Ролан Гаррос», множаться шахрайські сайти, що пропонують квитки

«Ролан Гаррос» пройде з 23 травня по 6 червня 2027 року

Федерація тенісу Франції попередила про шахрайські пропозиції щодо продажу квитків на «Ролан Гаррос» 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mundo Deportivo

«Як це відбувається щоразу з наближенням нового розіграшу «Ролан Гаррос», множаться шахрайські сайти, що пропонують квитки, пакети гостинності або підроблені подорожі на умовах, відмінних від офіційних каналів продажів. Важливо вжити запобіжних заходів, щоб уникнути цих шахрайських пропозицій», – повідомила Федерація тенісу Франції.

«Ролан Гаррос» пройде з 23 травня по 6 червня 2027 року.

Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова передасть на допомогу ЗСУ 2,4 млн грн із призових, отриманих на US Open 2026

Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.

Із загальної суми 2 млн грн буде спрямовано на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще близько 400 тис. грн підуть на придбання та передачу підрозділу вантажного мікроавтобуса Mercedes.

«Цей рік – для мене перший повноцінний сезон у WTA-турі, де є і суттєві призові, і міжнародна увага, яка дозволяє не лише донатити власні кошти, а й залучати пожертви з-за кордону. Разом із тим, що ми передаємо зараз, за 2026 рік ми надали нашим підшефним підрозділам підтримки приблизно на 150 тисяч євро. І рік ще не закінчився. Сподіваюся, наступного року ми зможемо збільшити цю цифру в декілька разів. Для мене це і є сенс виступів у турі», – сказала Олійникова.

Теги: Ролан Гаррос теніс

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