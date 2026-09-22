«Погугліть про Олешки». Олійникова згадала про гуманітарну катастрофу на окупованій Херсонщині

Вітчизняна тенісистка закликала світ допомогти блокадному містечку

Українка Олександра Олійникова після переможного старту на Singapore Open розповіла публіці про важку ситуацію на окупованих Росією територіях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на utc.tennis.

Представниця України в першому раунді турніру здолала американську тенісистку Вівіан Вольфф (6:1, 7:6). Значну частину післяматчевого інтерв'ю Олійникова присвятила інформуванню про ситуацію в Україні. Зокрема, вона згадала про окуповану частину Херсонської області.

«Ви знаєте, що я з України, і в нас зараз війна. Після завершення матчу хочу попросити вас про одне – будь ласка, погугліть інформацію про Олешки. Це місто зараз тимчасово окуповане, і там гуманітарна катастрофа. Надходять повідомлення, що люди там голодують, не мають доступу до гуманітарної допомоги чи медикаментів і не можуть евакуюватися. Тож я прошу кожного: після перегляду цього чудового турніру пошукайте інформацію та поширюйте її – діліться нею всюди, щоб ми могли врятувати життя українців», – заявила Олійникова.

Українська тенісистка постійно веде кампанію підтримки України в світі. Вона організовує благодійні аукціони, збирає донати на Сили оборони та розповідає світу про війну. За словами Олійникової, така позиція наштовхується на спротив і невдоволення Жіночої тенісної асоціації (WTA).

До слова, раніше Рада церков закликала врятувати людей від голоду в Олешках. Організація звернулася до міжнародних релігійних лідерів та правозахисників за допомогою для українців на окупованих територіях. У місті та околицях можуть залишатися кілька тисяч людей.

Нагадаємо, Україна звернеться до Генасамблеї ООН через ситуацію в Олешках. Звернення анонсував очільник МЗС Андрій Сибіга. За словами міністра, РФ не забезпечила гуманітарним місіям необхідного доступу в зону катастрофи.