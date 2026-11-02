Легендарна тенісистка Вінус Вільямс зазнала сімнадцятої поразки поспіль

Вінус Вільямс дебютувала в жіночому турі в жовтні 1994 року

Востаннє 46-річна Вільямс виграла матч на турнірі WTA у одиночному розряді у липні 2025 року

Семиразова переможниця мейджорів Вінус Вільямс програла 17-й матч поспіль у одиночному розряді. Про це повідомляє «Главком».

На старті турніру WTA 250 у Гонконгу експерша ракетка світу поступилася американці Мері Стояні, яка посідає 114-те місце в рейтингу WTA. Зустріч завершилася з рахунком 2:6, 3:6.

Востаннє 46-річна Вільямс виграла матч на турнірі WTA у одиночному розряді у липні 2025 року. Тоді вона здолала співвітчизницю Пейтон Стернс у Вашингтоні.

Вінус Вільямс дебютувала в жіночому турі ще в жовтні 1994 року. До першого фіналу на рівні WTA дійшла восени 1997-го, а прем'єрний турнір виграла в лютому наступного року.

У наступні два десятиліття виграла ще 48 титулів одиночного розряду. Зокрема, сім разів тріумфувала на мейджорах (Вімблдон – п'ять разів, US Open – двічі). Також виграла по одному Grand Slam Cup та Tour Finals, а в 2000 році здобула «золото» Олімпіади в Сіднеї. Востаннє грала фінали в 2017-му (три поразки).

У парному розряді виграла 22 титули, зокрема 14 разів перемогла на мейджорах. Тричі тріумфувала в дуетах на Олімпійських іграх. Двічі виграла турніри серії Grand Slam у міксті.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом.