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Американець завоював передостанню путівку на тенісний Підсумковий турнір

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Американець завоював передостанню путівку на тенісний Підсумковий турнір
Френсіс Тіафо вперше в кар'єрі потрапив на змагання
фото: EFE

Спортсмен уперше позмагається за престижний трофей

Френсіс Тіафо зі США гарантував собі участь в цьогорічному Підсумковому турнірі Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ATP.

Такому розвитку подій посприяли інші американці. Бен Шелтон переграв співвітчизника Томмі Пола в чвертьфіналі Paris Masters. Тепер Тіафо став недосяжним для останнього.

Американський тенісист став сьомим учасником Підсумкового турніру-2026. Раніше путівки в сезонні змагання отримали згаданий Шелтон, Артур Фіс, Флавіо Коболлі, Даніїл Мєдвєдєв, Карлос Алькарас і Александр Звєрєв. Останнє місце на турнірі дістанеться Рафаелю Ходару або Тейлору Фрітцу.

ATP Finals відбудеться 15-22 листопада. Змагання прийме італійський Турин. Торік титул за підсумками сезону завоював італієць Яннік Сіннер, який не виходив на корт із липня через проблеми зі здоров'ям.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: теніс Підсумковий турнір

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