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Дворазова фіналістка Вімблдона анонсувала повернення у теніс після пологів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Дворазова фіналістка Вімблдона анонсувала повернення у теніс після пологів
Онс Жабер прагне знову змагатися
фото: EFE

Колишня друга ракетка світу залишається в декреті, але незабаром відновить виступи

Туніська тенісистка Онс Жабер готується відновити професіональну кар'єру після народження дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The National.

Спортсменка не виходила на корт із червня 2025 року. Спершу Жабер узяла паузу через травми та фізичну втому. Восени вона оголосила про вагітність, а в квітні цьогоріч народила сина Ельяна.

«Я сподіваюся повернутися, бажано вже наступного року. Наразі точної дати не знаю, але це станеться дуже скоро. Моє тіло трохи змінилося після пологів. Але я точно повернуся і маю надію провести в турі ще кілька років перед остаточним завершенням кар'єри», – заявила туніска.

Жабер дебютувала на дорослому рівні ще в 2010 році. З тих пір вона завоювала п'ять титулів на рівні Жіночої тенісної асоціації. Також туніська теністка двічі дійшла до фіналів Вімблдонського турніру та одного разу – US Open. За понад півтора десятиліття Жабер заробила понад 14,3 млн доларів призових.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: теніс

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