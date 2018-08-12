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    Білоруська спортсменка пробігла сім кілометрів з кровотечею, але виграла марафон на чемпіонаті Європи

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    Ольга Мазуренок - Білоруська спортсменка пробігла сім кілометрів з кровотечею, але виграла марафон на чемпіонаті Європи
    Ольга Мазуренок

    У підсумку, тільки до 17-му км дистанції кровотечу вдалося зупинити

    Білоруська спортсменка Ольга Мазуренок стала чемпіонкою Європи в марафоні, незважаючи на кровотечу під час дистанції.

    Приблизно на позначці 10 км у Мазуренок з носу пішла кров і медперсонал на ходу намагався зупинити кровотечу, передаючи їй серветки і воду.

    У підсумку, тільки до 17-му км дистанції кровотечу вдалося зупинити.

    Незважаючи на ці проблеми Мазуренок не тільки фінішувала, але і виграла марафон з результатом 2:26:22 години.

    Зазначимо, що на Олімпійських іграх 2016 з часом 2:24:48 Мазуренок стала п'ятою.

    При цьому, до змагань в Берліні білоруска жодного разу в кар'єрі не завойовувала золото на міжнародних стартах.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи легка атлетика
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