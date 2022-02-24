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    Маліновський забив у Лізі Європи і святкував гол у футболці з написом «Ні війні в Україні»

    Перший гол у ворота грецької команди Маліновський відсвяткував, показавши футболку &laquo;Ні війні в України&raquo;. - Маліновський забив у Лізі Європи і святкував гол у футболці з написом «Ні війні в Україні»
    Перший гол у ворота грецької команди Маліновський відсвяткував, показавши футболку «Ні війні в України».

    Українець Руслан Маліновський забив другий і третій м’ячі своєї команди

    «Аталанта» грає у матчі-відповіді 1/16-ї фіналу Ліги Європи проти «Олімпіакосу» і перемагає з рахунком 3:0 на виїзді.

    Українець Руслан Маліновський забив другий і третій м’ячі своєї команди.

    Перший гол у ворота грецької команди українець відсвяткував, показавши футболку «Ні війні в України».

    Нагадаємо, сьогодні сили протиповітряної оборони України збили два російські гвинтокрили. Це сталося поблизу селища Гостомель Київської області.

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    Теги: війна Руслан Маліновський ФК «Аталанта»
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    Маліновський забив у Лізі Європи і святкував гол у футболці з написом «Ні війні в Україні»