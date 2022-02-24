Маліновський забив у Лізі Європи і святкував гол у футболці з написом «Ні війні в Україні»

Перший гол у ворота грецької команди Маліновський відсвяткував, показавши футболку «Ні війні в України».

Українець Руслан Маліновський забив другий і третій м’ячі своєї команди

«Аталанта» грає у матчі-відповіді 1/16-ї фіналу Ліги Європи проти «Олімпіакосу» і перемагає з рахунком 3:0 на виїзді.

Українець Руслан Маліновський забив другий і третій м’ячі своєї команди.

Перший гол у ворота грецької команди українець відсвяткував, показавши футболку «Ні війні в України».

Нагадаємо, сьогодні сили протиповітряної оборони України збили два російські гвинтокрили. Це сталося поблизу селища Гостомель Київської області.

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