Футболіст намагався завезти до Франції 100 кг кокаїну, його затримали в аеропорту

Клуб підтвердив скандальний інцидент

Мартиніканського футболіста Жана-Мануеля Недру з клубу «Айглюн дю Ламентін» та його дівчину було заарештовано в аеропорту Руассі за перевезення наркотиків. Про це повідомляє Le Parisien.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вони заховали понад 100 кг кокаїну у валізи. Клуб підтвердив цей інцидент.

У середу, 4 січня, пройшло судове засідання. Футболіста за його підсумками взяли під варту, а дівчину відпустили під судовий нагляд.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Недра – представник збірної Мартиніки, він зіграв за національну команду 20 матчів.

Раніше український футболіст Євген Селезньов чітко показав свою політичну позицію. Він одягнув светр зі зверненням до президента Росії Володимира Путіна.

Також повідомлялось, що зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду є найоплачуванішим футболістом світу. Після того, як він підписав контракт із «Аль-Насром» (Саудівська Аравія), він гарантував собі $214 млн на рік.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду переплутав континент, на якому продовжить свою футбольну кар'єру. Кріштіану Роналду заявив, що виступатиме у Південній Африці.