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Футболіст намагався завезти до Франції 100 кг кокаїну, його затримали в аеропорту

Юрій Лящук
glavcom.ua
Футболіст намагався завезти до Франції 100 кг кокаїну, його затримали в аеропорту
Недрі загрожує тюремний термін
фото з відкритих джерел

Клуб підтвердив скандальний інцидент

Мартиніканського футболіста Жана-Мануеля Недру з клубу «Айглюн дю Ламентін» та його дівчину було заарештовано в аеропорту Руассі за перевезення наркотиків. Про це повідомляє Le Parisien.

Вони заховали понад 100 кг кокаїну у валізи. Клуб підтвердив цей інцидент.

У середу, 4 січня, пройшло судове засідання. Футболіста за його підсумками взяли під варту, а дівчину відпустили під судовий нагляд.

Недра – представник збірної Мартиніки, він зіграв за національну команду 20 матчів.

Раніше український футболіст Євген Селезньов чітко показав свою політичну позицію. Він одягнув светр зі зверненням до президента Росії Володимира Путіна.

Також повідомлялось, що зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду є найоплачуванішим футболістом світу. Після того, як він підписав контракт із «Аль-Насром» (Саудівська Аравія), він гарантував собі $214 млн на рік.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду переплутав континент, на якому продовжить свою футбольну кар'єру. Кріштіану Роналду заявив, що виступатиме у Південній Африці.

Читайте також: Перехід Роналду в «Аль-Наср»: Тренер здивував заявою про Мессі
Теги: навколофутбол наркотики

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