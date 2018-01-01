Коноплянка вперше із серпня забив гол за «Шальке» (відео)

До цього Коноплянка в останній раз забивав за «Шальке» ще 19 серпня

Український півзахисник Євген Коноплянка свою першу в 2018 році появу в стартовому складі «Шальке» відзначив голом. Хавбек відзначився у воротах «Вердера» в матчі 21-го туру німецької Бундесліги, відкривши рахунок у зустрічі. 28-річний українець в традиційній для себе манері змістився з флангу до центру і пробив: голкіпер



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Євген Коноплянка. Фото: Getty Images

До цього Коноплянка в останній раз забивав за «Шальке» ще 19 серпня

Український півзахисник Євген Коноплянка свою першу в 2018 році появу в стартовому складі «Шальке» відзначив голом.

Хавбек відзначився у воротах «Вердера» в матчі 21-го туру німецької Бундесліги, відкривши рахунок у зустрічі.

28-річний українець в традиційній для себе манері змістився з флангу до центру і пробив: голкіпер не зумів впоратися з ударом.

До цього Коноплянка в останній раз забивав за «Шальке» ще 19 серпня в 1-му турі Бундесліги проти «Лейпцигу» (2:0).

Відтоді українець провів за «кобальтових» 17 матчів в чемпіонаті Німеччини і один - в Кубку, в яких відзначився чотирма асистами, але не голами.