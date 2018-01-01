  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Коноплянка вперше із серпня забив гол за «Шальке» (відео)

    До цього Коноплянка в останній раз забивав за «Шальке» ще 19 серпня
    Український півзахисник Євген Коноплянка свою першу в 2018 році появу в стартовому складі «Шальке» відзначив голом. Хавбек відзначився у воротах «Вердера» в матчі 21-го туру німецької Бундесліги, відкривши рахунок у зустрічі. 28-річний українець в традиційній для себе манері змістився з флангу до центру і пробив: голкіпер
    • Сьогодні, 17:19
    • Розсилка
    Євген Коноплянка. Фото: Getty Images
    Євген Коноплянка. Фото: Getty Images

    До цього Коноплянка в останній раз забивав за «Шальке» ще 19 серпня

    Український півзахисник Євген Коноплянка свою першу в 2018 році появу в стартовому складі «Шальке» відзначив голом.

    Хавбек відзначився у воротах «Вердера» в матчі 21-го туру німецької Бундесліги, відкривши рахунок у зустрічі.

    28-річний українець в традиційній для себе манері змістився з флангу до центру і пробив: голкіпер не зумів впоратися з ударом.

    До цього Коноплянка в останній раз забивав за «Шальке» ще 19 серпня в 1-му турі Бундесліги проти «Лейпцигу» (2:0).

    Відтоді українець провів за «кобальтових» 17 матчів в чемпіонаті Німеччини і один - в Кубку, в яких відзначився чотирма асистами, але не голами.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина Євген Коноплянка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ