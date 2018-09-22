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    Львівське дербі української Прем'єр-ліги переможця не виявило (відео)

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    Фото взяте з сайту ua-football.com - Львівське дербі української Прем'єр-ліги переможця не виявило (відео)
    Фото взяте з сайту ua-football.com

    «Львів» та «Карпати» поділили очки

    На гол Мякушка на 74-й хвилині номінальні господарі відповіли через п'ять хвилин, взяттям воріт від Бруно. 

    Прем'єр-ліга України з футболу.

    Матч 9-го туру.

    «Львів»- «Карпати» 1: 1.

    Голи: Бруно, 79 - Мякушко, 74

    «Львів»: Бандура - Адамюк, Сабіно (Приймак, 85), Голіков, Путраш - Каленчук, Джонатан - Тейлор, Аугусто (Западня, 75), Мартан - Бруно.

    «Карпати»: Шевченко - Федецький, Ковтун, Мехремич, Бородай - Гуцуляк (Понд, 75), Ербес - Мякушко (Варгас, 88), Ді Франко, Кльоц - Швед (Мендес, 86).
    Попередження: Бруно, Каленчук, Тейлор - Федецький, Мехреміч.

    чемпіонат України ФК Карпати ФК «Львів»
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