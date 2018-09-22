Львівське дербі української Прем'єр-ліги переможця не виявило (відео)
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Фото взяте з сайту ua-football.com
«Львів» та «Карпати» поділили очки
На гол Мякушка на 74-й хвилині номінальні господарі відповіли через п'ять хвилин, взяттям воріт від Бруно.
Прем'єр-ліга України з футболу.
Матч 9-го туру.
«Львів»- «Карпати» 1: 1.
Голи: Бруно, 79 - Мякушко, 74
«Львів»: Бандура - Адамюк, Сабіно (Приймак, 85), Голіков, Путраш - Каленчук, Джонатан - Тейлор, Аугусто (Западня, 75), Мартан - Бруно.
«Карпати»: Шевченко - Федецький, Ковтун, Мехремич, Бородай - Гуцуляк (Понд, 75), Ербес - Мякушко (Варгас, 88), Ді Франко, Кльоц - Швед (Мендес, 86).
Попередження: Бруно, Каленчук, Тейлор - Федецький, Мехреміч.