Марадона очолив клуб другого мексиканського дивізіону «Дорадос» (відео)
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Дієго Марадона
Останнім клубом, в якому він працював в якості тренера, була «Аль-Фуджайра»
Знаменитий футболіст Дієго Марадона призначений головним тренером мексиканського клубу «Дорадос».
Про це повідомляє офіційний Twitter мексиканської команди.
«Дорадос» виступають у другому мексиканському дивізіоні і, набравши три очки в шести матчах, займають 13-е місце в таблиці.
У травні Марадона зайняв посаду голови правління брестського «Динамо».
Останнім клубом, в якому він працював в якості тренера, була «Аль-Фуджайра».
¡Bienvenido Diego al Gran Pez! #HazlaDePez #HazlaDeDiez pic.twitter.com/JeI92ALJcL— #HazlaDeDiez (@Dorados) 6 сентября 2018 г.
Джерело: Tribuna.com