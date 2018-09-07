Марадона очолив клуб другого мексиканського дивізіону «Дорадос» (відео)



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Дієго Марадона

Останнім клубом, в якому він працював в якості тренера, була «Аль-Фуджайра»

Знаменитий футболіст Дієго Марадона призначений головним тренером мексиканського клубу «Дорадос».

Про це повідомляє офіційний Twitter мексиканської команди.

«Дорадос» виступають у другому мексиканському дивізіоні і, набравши три очки в шести матчах, займають 13-е місце в таблиці.

У травні Марадона зайняв посаду голови правління брестського «Динамо».

Останнім клубом, в якому він працював в якості тренера, була «Аль-Фуджайра».

Джерело: Tribuna.com