На матчі Динамо-Штурм вболівальники підтримали ЗСУ (відео)
Із трибун під час гри та після неї неодноразово лунало «ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ!»
В австрійському місті Грац 9 серпня відбувся вирішальний матч кваліфікації за вихід до плей-офф Ліги чемпіонів для київського Динамо. Українці на трибунах підтримували земляків на полі та дякували ЗСУ. Відповідне відео з'явилося в соцмережах.
Під час матчу Динамо – Штурм вболівальники не лише підтримували улюблених футболістів, а й згадали про ЗСУ.
Із трибун під час гри та після неї неодноразово лунало «ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ!».
Таким способом українські фани подякували героїчним українським захисникам, які продовжують вибивати окупантів-рашистів з нашої країни.
Нагадаємо, 9 серпня у матчі-відповіді кваліфікаційного третього раунду Ліги чемпіонів УЄФА київське «Динамо» в австрійському Граці виграло у місцевого клубу «Штурм» і за сумою двох матчів продовжить боротьбу за трофей.
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