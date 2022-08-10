Головна Спорт Відео
search button user button menu button

На матчі Динамо-Штурм вболівальники підтримали ЗСУ (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На матчі Динамо-Штурм вболівальники підтримали ЗСУ (відео)
Під час матчу за участі Динамо в Австрії стадіон скандував ЗСУ
фото з відкритих джерел

Із трибун під час гри та після неї неодноразово лунало «ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ!»

В австрійському місті Грац 9 серпня відбувся вирішальний матч кваліфікації за вихід до плей-офф Ліги чемпіонів для київського Динамо. Українці на трибунах підтримували земляків на полі та дякували ЗСУ. Відповідне відео з'явилося в соцмережах.

Під час матчу Динамо – Штурм вболівальники не лише підтримували улюблених футболістів, а й згадали про ЗСУ.

Із трибун під час гри та після неї неодноразово лунало «ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ!».

Таким способом українські фани подякували героїчним українським захисникам, які продовжують вибивати окупантів-рашистів з нашої країни.

Нагадаємо, 9 серпня у матчі-відповіді кваліфікаційного третього раунду Ліги чемпіонів УЄФА київське «Динамо» в австрійському Граці виграло у місцевого клубу «Штурм» і за сумою двох матчів продовжить боротьбу за трофей.

 

Теги: УЄФА ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Фенербахче» матиме проблеми через поведінку своїх вболівальників
Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА через скандування фанів «Фенербахче» про Путіна
30 липня, 12:47
Вболівальники більше не побачать італійських футболістів з номером 88 на футболках?
У чемпіонаті Італії з футболу хочуть заборонити футболки з номером 88
31 липня, 12:27
Обранцю Едуарду Репілевському загрожує позбавленням волі від десяти до дванадцяти років
Херсонський депутат організував футбольний турнір для колаборантів. Його наздогнала підозра
3 серпня, 08:00

Відео

На матчі Динамо-Штурм вболівальники підтримали ЗСУ (відео)
На матчі Динамо-Штурм вболівальники підтримали ЗСУ (відео)
Однорукий баскетболіст буде грати у першому дивізіоні NCAA (відео)
Однорукий баскетболіст буде грати у першому дивізіоні NCAA (відео)
Паралімпійцям, які приїхали на чемпіонат Росії, довелося заповзати до готелю (відео)
Паралімпійцям, які приїхали на чемпіонат Росії, довелося заповзати до готелю (відео)
Українка Рикун стала чемпіонкою світу і встановила світовий рекорд в жимі лежачи
Українка Рикун стала чемпіонкою світу і встановила світовий рекорд в жимі лежачи
Російський боксер звинуватив Соловйова в неонацизмі (відео)
Російський боксер звинуватив Соловйова в неонацизмі (відео)
Гравець «Динамо» не стримав сліз, коли розповідав про війну в Україні (відео)
Гравець «Динамо» не стримав сліз, коли розповідав про війну в Україні (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Корбан після тривалого мовчання взявся за Зеленського
99K
Волкер розкрив справжні плани Ердогана, який зустрічався із Путіним
95K
Мешканці п'яти областей отримають додаткові виплати: деталі
53K
Росіянка, яка в Австрії накинулася на українок, отримала заслужене покарання
52K
Російські терористи на Донбасі показали свою відповідь американським Himars (відео)
49K
Ексголова СБУ розповів, коли режиму Лукашенка прийде кінець

Новини

Поразки в Україні протверезили Путіна: він звинуватив росіян у масовому алкоголізмі
Сьогодні, 00:53
Війна має закінчитися Кримом: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:32
Пропагандисти РФ намагаються очорнити ЗСУ: дослідження 
Вчора, 21:02
Депутат Бундестагу вимагає позбавити Росію права вето в Радбезі ООН
Вчора, 20:58
Найближчі кілька днів українцям варто бути особливо обачними: попередження експерта 
Вчора, 20:14
Офіс президента оптимістично прокоментував вибухи на ворожому аеродромі
Вчора, 19:46

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту