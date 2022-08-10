На матчі Динамо-Штурм вболівальники підтримали ЗСУ (відео)

Під час матчу за участі Динамо в Австрії стадіон скандував ЗСУ

Із трибун під час гри та після неї неодноразово лунало «ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ!»

В австрійському місті Грац 9 серпня відбувся вирішальний матч кваліфікації за вихід до плей-офф Ліги чемпіонів для київського Динамо. Українці на трибунах підтримували земляків на полі та дякували ЗСУ. Відповідне відео з'явилося в соцмережах.

Під час матчу Динамо – Штурм вболівальники не лише підтримували улюблених футболістів, а й згадали про ЗСУ.

Із трибун під час гри та після неї неодноразово лунало «ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ!».

Таким способом українські фани подякували героїчним українським захисникам, які продовжують вибивати окупантів-рашистів з нашої країни.

Нагадаємо, 9 серпня у матчі-відповіді кваліфікаційного третього раунду Ліги чемпіонів УЄФА київське «Динамо» в австрійському Граці виграло у місцевого клубу «Штурм» і за сумою двох матчів продовжить боротьбу за трофей.