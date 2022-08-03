Головна Новини
search button user button menu button

Херсонський депутат організував футбольний турнір для колаборантів. Його наздогнала підозра

Віталій Тараненко
Сьогодні, 08:00 glavcom.ua
Херсонський депутат організував футбольний турнір для колаборантів. Його наздогнала підозра
Обранцю Едуарду Репілевському загрожує позбавленням волі від десяти до дванадцяти років
фото з відкритих джерел

Едуард Репілевський очолює фракцію ОПЗЖ у Херсонській облраді

Херсонська обласна прокуратура 2 серпня повідомила про підозру депутату Херсонської облради від ОПЗЖ Едуарду Репілевському у колабораційній діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри.

За даними слідства, підозрюваний політик організував у Новій Каховці спортивний захід на підтримку окупаційної влади. Зокрема, запросив до участі футбольні команди з окупованих територій («Нова Каховка», «Республіка Крим», «Севастополь» і «Волонтери Росії»), підшукав арбітрів та домовився про оформлення місцевого стадіону російською мовою.

Футбольний турнір відбувся з нагоди «Дня перемоги»
Футбольний турнір відбувся з нагоди «Дня перемоги»
фото з відкритих джерел

8 травня 2022 року Репілевський разом із гауляйтером Нової Каховки Володимиром Леонтьєвим виступили перед початком змагань на заповненому глядачами стадіоні. Депутат обради заявив, що Херсонська область має ввійти до складу Росії, а також закликав людей до співпраці з окупаційною владою.

(для перегляду – натисніть на документ)

Санкція, за якою оголошено підозру (ч.6 ст.111-1 Кримінального кодексу), передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що в Україні триває 160-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Читайте також:

Теги: Херсонщина війна кримінал окупація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На задньому плані видно пірамідальні радіолокаційні відбивачі
Росія будує на Херсонщині мости-привиди: що це і як працює
Вчора, 21:00
Ярослав Янушевич – майстер спорту України міжнародного класу з пейнтболу
Зеленський призначив головою Херсонської ОДА чемпіона світу з пейнтболу
Вчора, 20:27
Бійці ЗСУ звільнили від рашистів 53 населених пункти в Херсонській області
Херсонщина: Збройні сили звільнили ще сім населених пунктів
Вчора, 14:31

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
У кількох областях прогриміли вибухи (оновлено)
67K
Казахстан відреагував на «заклик» Медведєва захопити країну 
48K
Літак Ненсі Пелосі приземлився на Тайвані
45K
Львівщина: Повітряні сили повідомили, куди влучила рашистська ракета
43K
Росія будує на Херсонщині мости-привиди: що це і як працює
29K
Рашисти вдарили ракетами по Львівщині

Новини

Херсонський депутат організував футбольний турнір для колаборантів. Його наздогнала підозра
Сьогодні, 08:00
ЗСУ відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Фіаско Медведчука. Чому провалився позов до Зеленського?
Вчора, 15:43
Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні
Вчора, 14:44
Десантники скоро отримають перші бронеавтомобілі Shield (фото)
Вчора, 14:03
Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі
Вчора, 13:55

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту