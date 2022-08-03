Херсонський депутат організував футбольний турнір для колаборантів. Його наздогнала підозра
Едуард Репілевський очолює фракцію ОПЗЖ у Херсонській облраді
Херсонська обласна прокуратура 2 серпня повідомила про підозру депутату Херсонської облради від ОПЗЖ Едуарду Репілевському у колабораційній діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри.
За даними слідства, підозрюваний політик організував у Новій Каховці спортивний захід на підтримку окупаційної влади. Зокрема, запросив до участі футбольні команди з окупованих територій («Нова Каховка», «Республіка Крим», «Севастополь» і «Волонтери Росії»), підшукав арбітрів та домовився про оформлення місцевого стадіону російською мовою.
8 травня 2022 року Репілевський разом із гауляйтером Нової Каховки Володимиром Леонтьєвим виступили перед початком змагань на заповненому глядачами стадіоні. Депутат обради заявив, що Херсонська область має ввійти до складу Росії, а також закликав людей до співпраці з окупаційною владою.
Санкція, за якою оголошено підозру (ч.6 ст.111-1 Кримінального кодексу), передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, що в Україні триває 160-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
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