Опубліковано відео, як фанати київського ЦСКА напали на прихильників «Ліверпуля»

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Один із затриманих

Вболівальники ЦСКА навіть не приховують, що це були саме вони

Ультрас київського ЦСКА прокоментували побиття вболівальників «Ліверпуля» у Києві.

Відповідне повідомлення з’явилося в Instagram.

«Свято великого футболу урочисто входить в активну фазу. Перші британці отримують в районі «Олімпійського», - йдеться у заяві.

Також було додано, що цю «акцію» провело угруповання Trouble Company.

Нагадаємо, напередодні у столиці України фанати київського ЦСКА напали на вболівальників «Ліверпуля».

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів «Реал» - «Ліверпуль» відбудеться у суботу, 26 травня, у Києві на стадіоні «Олімпійський» і розпочнеться о 21:45 за київським часом.