Опубліковано відео, як фанати київського ЦСКА напали на прихильників «Ліверпуля»
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Вболівальники ЦСКА навіть не приховують, що це були саме вони
Ультрас київського ЦСКА прокоментували побиття вболівальників «Ліверпуля» у Києві.
Відповідне повідомлення з’явилося в Instagram.
«Свято великого футболу урочисто входить в активну фазу. Перші британці отримують в районі «Олімпійського», - йдеться у заяві.
Також було додано, що цю «акцію» провело угруповання Trouble Company.
Нагадаємо, напередодні у столиці України фанати київського ЦСКА напали на вболівальників «Ліверпуля».
Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу. Первые бритиши получают в районе Олимпийского. Акция от Trouble Company (ЦСКА , Киев). К слову залп кучей подручных предметов от гостей столицы, пару акционеров задержаны мусорами. За сегодня это первая информация такого рода. #hooligans #kiev #leaguechampions #liverpool #ultras #horses #kyiv #troublecompany #cska #troublemakers_ukraine
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів «Реал» - «Ліверпуль» відбудеться у суботу, 26 травня, у Києві на стадіоні «Олімпійський» і розпочнеться о 21:45 за київським часом.