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    Опубліковано відео, як фанати київського ЦСКА напали на прихильників «Ліверпуля»

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    Один із затриманих - Опубліковано відео, як фанати київського ЦСКА напали на прихильників «Ліверпуля»
    Один із затриманих

    Вболівальники ЦСКА навіть не приховують, що це були саме вони

    Ультрас київського ЦСКА прокоментували побиття вболівальників «Ліверпуля» у Києві.

    Відповідне повідомлення з’явилося в Instagram.

    «Свято великого футболу урочисто входить в активну фазу. Перші британці отримують в районі «Олімпійського», - йдеться у заяві.

    Також було додано, що цю «акцію» провело угруповання Trouble Company.

    Нагадаємо, напередодні у столиці України фанати київського ЦСКА напали на вболівальників «Ліверпуля».

    Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів «Реал» - «Ліверпуль» відбудеться у суботу, 26 травня, у Києві на стадіоні «Олімпійський» і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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