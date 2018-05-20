Світоліна грає проти Халеп у фіналі тенісного турніру в Римі (трансляція)
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Еліна Світоліна - Сімона Халеп
Перша ракетка України раніше зустрічалася з першою ракеткою світу 6 разів
На престижному тенісному турнірі в Римі відбувається повторення торішнього фіналу між Еліною Світоліною і Сімоною Халеп.
Перша ракетка України раніше зустрічалася з першою ракеткою світу 6 разів.
В їх особистих зустрічах паритет - 3:3.
На грунті також рахунок рівний - 1:1.
Пряма трансляція матчу за цим посиланням.
Зазначимо, що Світоліна є чинною чемпіонкою цього турніру.