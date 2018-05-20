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    Світоліна грає проти Халеп у фіналі тенісного турніру в Римі (трансляція)

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    Еліна Світоліна - Сімона Халеп
    Еліна Світоліна - Сімона Халеп

    Перша ракетка України раніше зустрічалася з першою ракеткою світу 6 разів

    На престижному тенісному турнірі в Римі відбувається повторення торішнього фіналу між Еліною Світоліною і Сімоною Халеп.

    Перша ракетка України раніше зустрічалася з першою ракеткою світу 6 разів.

    В їх особистих зустрічах паритет - 3:3.

    На грунті також рахунок рівний - 1:1.

    Пряма трансляція матчу за цим посиланням.

    Зазначимо, що Світоліна є чинною чемпіонкою цього турніру.

    теніс Еліна Світоліна
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