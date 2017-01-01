Ветерани «Карпат» провели матч з воїнами АТО та волонтерами (відео)

Матч видався бойовим, що й не дивно

Ветерани «Карпат» провели матч з воїнами АТО та волонтерами. Матч відбувся на заміській базі клубу у Брюховичах Від бійців із зони АТО ветерани «Карпат» отримали спеціальний подарунок у формі кулі, який невдовзі зможуть побачити усі відвідувачі клубного музею. Матч видався бойовим, що й не дивно – ані ветерани ані



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Матч видався бойовим, що й не дивно

Ветерани «Карпат» провели матч з воїнами АТО та волонтерами.

Матч відбувся на заміській базі клубу у Брюховичах

Від бійців із зони АТО ветерани «Карпат» отримали спеціальний подарунок у формі кулі, який невдовзі зможуть побачити усі відвідувачі клубного музею.

Матч видався бойовим, що й не дивно – ані ветерани ані бійці не вміють здаватися і змагатися із опущеними руками. Тому вистачало не лише ефектних комбінацій, але й жорстких стиків.

Щоправда, після таких епізодів, одразу ж слідували дружні рукостискання.

На допомогу бійцям АТО прийшов Мирон Маркевич, який сам неодноразово відвідував наших бійців на передовій.

Досвідчений тренер ефективно керував діями своєї оборони, яка, правда, не завжди встигала накривати проходи Андрія Тлумака, Андрія Сапуги, Самсона Ґодвіна, Ярослава Гринишина, Володимира Різника, Любомира Вовчука, Андрія Покладка та інших знакових ветеранів «зелено-білих», – повідомляє прес-служба «Карпат».



