Винахідливий і красивий гол ударом через себе з чемпіонату Німеччини (відео)



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Себастьян Польтер виходить на заміну. Фото: twitter.com/fcunion

Такі голи не часто побачиш

У матчі 7-го туру другої Бундесліги Німеччини «Уніон Берлін» на своєму полі виграв у команди «Гольштейн Кіль» - 2:0.

Другий гол у матчі вийшов яскравим – нападник Себастьян Польтер не переграв голкіпера з першої спроби, але швидко зорієнтувався і закинув м'яч у ворота бісіклетою.

У турнірній таблиці другої Бундесліги «Уніон Берлін» йде на другій сходинці, «Гольштейн Кіль» - на 10-й.

Польтер провів перший матч у сезоні, вийшовши на заміну на 76-й хвилині, та відразу забив.

Старт сезону Себастьян пропустив через травму, передає Eurosport.