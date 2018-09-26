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    Винахідливий і красивий гол ударом через себе з чемпіонату Німеччини (відео)

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    Себастьян Польтер виходить на заміну. Фото: twitter.com/fcunion - Винахідливий і красивий гол ударом через себе з чемпіонату Німеччини (відео)
    Себастьян Польтер виходить на заміну. Фото: twitter.com/fcunion

    Такі голи не часто побачиш

    У матчі 7-го туру другої Бундесліги Німеччини «Уніон Берлін» на своєму полі виграв у команди «Гольштейн Кіль» - 2:0.

    Другий гол у матчі вийшов яскравим – нападник Себастьян Польтер не переграв голкіпера з першої спроби, але швидко зорієнтувався і закинув м'яч у ворота бісіклетою.

    У турнірній таблиці другої Бундесліги «Уніон Берлін» йде на другій сходинці, «Гольштейн Кіль» - на 10-й.

    Польтер провів перший матч у сезоні, вийшовши на заміну на 76-й хвилині, та відразу забив.

    Старт сезону Себастьян пропустив через травму, передає Eurosport.

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