  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    WTA привітала Світоліну з Днем народження (відео)

    • Розсилка
    Еліна Світоліна - WTA привітала Світоліну з Днем народження (відео)
    Еліна Світоліна

    12 вересня тенісистці виповнюється 24 роки

    Жіноча тенісна асоціація (WTA) привітала шосту ракетку світу Еліну Світоліну з Днем народження.

    12 вересня тенісистці виповнюється 24 роки.

    З цього приводу було підготовлено спеціальний святковий відеоролик.

    Раніше Світоліна прикрасила вересневий номер глянцевого видання.

    Після вильоту з US Open українка припинила співпрацю з тренером і поїхала відпочивати.

    На своєму останньому турнірі, Відкритому чемпіонаті США, Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла Анастасії Севастовій з Латвії.

    теніс Еліна Світоліна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ