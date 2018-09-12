WTA привітала Світоліну з Днем народження (відео)



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Еліна Світоліна

12 вересня тенісистці виповнюється 24 роки

Жіноча тенісна асоціація (WTA) привітала шосту ракетку світу Еліну Світоліну з Днем народження.

12 вересня тенісистці виповнюється 24 роки.

З цього приводу було підготовлено спеціальний святковий відеоролик.

Раніше Світоліна прикрасила вересневий номер глянцевого видання.

Після вильоту з US Open українка припинила співпрацю з тренером і поїхала відпочивати.

На своєму останньому турнірі, Відкритому чемпіонаті США, Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла Анастасії Севастовій з Латвії.