WTA привітала Світоліну з Днем народження (відео)
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Еліна Світоліна
12 вересня тенісистці виповнюється 24 роки
Жіноча тенісна асоціація (WTA) привітала шосту ракетку світу Еліну Світоліну з Днем народження.
12 вересня тенісистці виповнюється 24 роки.
З цього приводу було підготовлено спеціальний святковий відеоролик.
Раніше Світоліна прикрасила вересневий номер глянцевого видання.
Після вильоту з US Open українка припинила співпрацю з тренером і поїхала відпочивати.
На своєму останньому турнірі, Відкритому чемпіонаті США, Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла Анастасії Севастовій з Латвії.