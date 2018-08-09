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    Як чоловіча та жіноча збірні України U-18 виборювали місце на чемпіонаті Європи (відео)

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    Жіноча збірна України з баскетболу U-18. Фото: ФБУ - Як чоловіча та жіноча збірні України U-18 виборювали місце на чемпіонаті Європи (відео)
    Жіноча збірна України з баскетболу U-18. Фото: ФБУ

    Команди напряму потрапили на чемпіонат Європи. зайнявши у своїх групах перші місця

    Чоловіча та жіноча збірні України U-18 зіграють на чемпіонаті Європи, який відбудеться 31 серпня – 2 вересня в угорському Дебрецені.

    Обидві наші команди впевнено здолали кваліфікацію, посівши перші місця в групах.

    То ж вони одразу здобули путівки на Євробаскет без матчів плей-офф, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Нагадаємо склади, у яких збірні України перемагали в кваліфікації чемпіонату Європи:

    Чоловіки

    Олександр Сидорук (перший тренер – Ангеліна Здирка)
    Андрій Пошабля (перший тренер – Леван Джимшилейшвілі)
    Ігор Сергеєв (перший тренер – Владислав Бугаєвський)
    Володимир Шевчук (перший тренер – Лариса Приступа)
    Тренер – Володимир Журжій

    Жінки

    Ганна Сугак (перший тренер – Лідія Канцлер)
    Вікторія Федоренко (перший тренер – Алла Бикова)
    Ліка Ляшко (перший тренер – Катерина Кливенок)
    Вероніка Космач (перший тренер – Катерина Кливенок)
    Тренер – Дмитро Неволін

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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