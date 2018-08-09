Як чоловіча та жіноча збірні України U-18 виборювали місце на чемпіонаті Європи (відео)



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Жіноча збірна України з баскетболу U-18. Фото: ФБУ

Команди напряму потрапили на чемпіонат Європи. зайнявши у своїх групах перші місця

Чоловіча та жіноча збірні України U-18 зіграють на чемпіонаті Європи, який відбудеться 31 серпня – 2 вересня в угорському Дебрецені.

Обидві наші команди впевнено здолали кваліфікацію, посівши перші місця в групах.

То ж вони одразу здобули путівки на Євробаскет без матчів плей-офф, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Нагадаємо склади, у яких збірні України перемагали в кваліфікації чемпіонату Європи:

Чоловіки

Олександр Сидорук (перший тренер – Ангеліна Здирка)

Андрій Пошабля (перший тренер – Леван Джимшилейшвілі)

Ігор Сергеєв (перший тренер – Владислав Бугаєвський)

Володимир Шевчук (перший тренер – Лариса Приступа)

Тренер – Володимир Журжій

Жінки

Ганна Сугак (перший тренер – Лідія Канцлер)

Вікторія Федоренко (перший тренер – Алла Бикова)

Ліка Ляшко (перший тренер – Катерина Кливенок)

Вероніка Космач (перший тренер – Катерина Кливенок)

Тренер – Дмитро Неволін