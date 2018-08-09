Як чоловіча та жіноча збірні України U-18 виборювали місце на чемпіонаті Європи (відео)
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Розсилка
Команди напряму потрапили на чемпіонат Європи. зайнявши у своїх групах перші місця
Чоловіча та жіноча збірні України U-18 зіграють на чемпіонаті Європи, який відбудеться 31 серпня – 2 вересня в угорському Дебрецені.
Обидві наші команди впевнено здолали кваліфікацію, посівши перші місця в групах.
То ж вони одразу здобули путівки на Євробаскет без матчів плей-офф, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.
Нагадаємо склади, у яких збірні України перемагали в кваліфікації чемпіонату Європи:
Чоловіки
Олександр Сидорук (перший тренер – Ангеліна Здирка)
Андрій Пошабля (перший тренер – Леван Джимшилейшвілі)
Ігор Сергеєв (перший тренер – Владислав Бугаєвський)
Володимир Шевчук (перший тренер – Лариса Приступа)
Тренер – Володимир Журжій
Жінки
Ганна Сугак (перший тренер – Лідія Канцлер)
Вікторія Федоренко (перший тренер – Алла Бикова)
Ліка Ляшко (перший тренер – Катерина Кливенок)
Вероніка Космач (перший тренер – Катерина Кливенок)
Тренер – Дмитро Неволін