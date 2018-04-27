Як Федецький квитки на матч «Карпати» - «Олександрія» продавав (відео)
- 27 Квiтня, 12:08
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Артем Федецький. Фото: ФК Карпати
Всі бажаючі змогли сфотографуватися з капітаном львів'ян
Захисник «Карпат» Артем Федецький взяв участь у продажу квитків в клубному фан-шопі на матч проти «Олександрії».
Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.
Всі бажаючі змогли сфотографуватися з капітаном львів'ян, взяти у нього автограф, а також взяти участь в розіграші клубної футболки.
Матч проти «Олександрії» відбудеться 28 квітня о 14.00 на стадіоні «Україна» у Львові.