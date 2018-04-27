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    Як Федецький квитки на матч «Карпати» - «Олександрія» продавав (відео)

    Всі бажаючі змогли сфотографуватися з капітаном львів'ян
    Захисник «Карпат» Артем Федецький взяв участь у продажу квитків в клубному фан-шопі на матч проти «Олександрії». Про це повідомляє прес-служба львівського клубу. Всі бажаючі змогли сфотографуватися з капітаном львів'ян, взяти у нього автограф, а також взяти участь в розіграші клубної футболки. Матч проти
    • 27 Квiтня, 12:08
    • Розсилка
    Артем Федецький. Фото: ФК Карпати
    Артем Федецький. Фото: ФК Карпати

    Всі бажаючі змогли сфотографуватися з капітаном львів'ян

    Захисник «Карпат» Артем Федецький взяв участь у продажу квитків в клубному фан-шопі на матч проти «Олександрії».

    Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.

    Всі бажаючі змогли сфотографуватися з капітаном львів'ян, взяти у нього автограф, а також взяти участь в розіграші клубної футболки.

    Матч проти «Олександрії» відбудеться 28 квітня о 14.00 на стадіоні «Україна» у Львові.

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