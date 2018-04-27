Як Федецький квитки на матч «Карпати» - «Олександрія» продавав (відео)

Всі бажаючі змогли сфотографуватися з капітаном львів'ян

Захисник «Карпат» Артем Федецький взяв участь у продажу квитків в клубному фан-шопі на матч проти «Олександрії». Про це повідомляє прес-служба львівського клубу. Всі бажаючі змогли сфотографуватися з капітаном львів'ян, взяти у нього автограф, а також взяти участь в розіграші клубної футболки. Матч проти