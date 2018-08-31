Як мужики із «Зорі» були за кілька хвилин від виходу у груповий етап Ліги Європи (відео)



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Але далі пройшов «Лейпциг»...

Луганська «Зоря» у нинішньому розіграші Ліги Європи зазнала лише однієї поразки.

Але, на жаль, саме ця поразка від «Лейпцига» у матчі-відповідь раунду плей-офф залишила команду за бортом.

«Зоря» поступилася з рахунком 2:3, пропустивши вирішальний гол на 90-й хвилині з пенальті.

До цього рахунок 2:2 цілком задовольняв луганську команду.

Нагадаємо, після поразки від «Лейпцига»утренер «Зорі» Юрій Вернидуб вирішив подати у відставку.

До Вашої уваги огляд матчу:

Нагадаємо, «Шахтар» другий рік поспіль зіграє з «Манчестер Сіті» у групі Ліги чемпіонів.