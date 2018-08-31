  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Як мужики із «Зорі» були за кілька хвилин від виходу у груповий етап Ліги Європи (відео)

    • Розсилка
    Як мужики із «Зорі» були за кілька хвилин від виходу у груповий етап Ліги Європи (відео)

    Але далі пройшов «Лейпциг»...

    Луганська «Зоря» у нинішньому розіграші Ліги Європи зазнала лише однієї поразки.

    Але, на жаль, саме ця поразка від «Лейпцига» у матчі-відповідь раунду плей-офф залишила команду за бортом.

    «Зоря» поступилася з рахунком 2:3, пропустивши вирішальний гол на 90-й хвилині з пенальті.

    До цього рахунок 2:2 цілком задовольняв луганську команду.

    Нагадаємо, після поразки від «Лейпцига»утренер «Зорі» Юрій Вернидуб вирішив подати у відставку.

    До Вашої уваги огляд матчу:

    Нагадаємо, «Шахтар» другий рік поспіль зіграє з «Манчестер Сіті» у групі Ліги чемпіонів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ