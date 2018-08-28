Як Усик і Ломаченко тренуються на відпочинку (відео)



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Василь Ломаченко та Олександр Усик

Обидва боксери не забувають підтримувати форму

Дві зірки українського та світового боксу Василь Ломаченко і Олександр Усик навіть під час відпочинку не дають собі «заплисти жирком», тренуючись на кардіотренажерах.





21 липня Усик став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши титули WBC / WBA / IBF / WBO завдяки впевненій перемозі над Муратом Гассієвим.

Свій наступний поєдинок Олександр проведе проти британця Тоні Беллью.

Раніше повідомлялося, що бій Усик - Беллью відбудеться 10 або 17 листопада в Великобританії, а Усик - Джошуа - в квітні 2019-го.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).

Після бою йому довелося перенести операцію на плечі.

Наступний бій Василь проведе 1-го грудня проти пуерториканця Хосе Педраси.



