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    Як Усик і Ломаченко тренуються на відпочинку (відео)

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    Василь Ломаченко та Олександр Усик - Як Усик і Ломаченко тренуються на відпочинку (відео)
    Василь Ломаченко та Олександр Усик

    Обидва боксери не забувають підтримувати форму

    Дві зірки українського та світового боксу Василь Ломаченко і Олександр Усик навіть під час відпочинку не дають собі «заплисти жирком», тренуючись на кардіотренажерах.


    21 липня Усик став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши титули WBC / WBA / IBF / WBO завдяки впевненій перемозі над Муратом Гассієвим.

    Свій наступний поєдинок Олександр проведе проти британця Тоні Беллью.

    Раніше повідомлялося, що бій Усик - Беллью відбудеться 10 або 17 листопада в Великобританії, а Усик - Джошуа - в квітні 2019-го.

    Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).

    Після бою йому довелося перенести операцію на плечі.

    Наступний бій Василь проведе 1-го грудня проти пуерториканця Хосе Педраси.


    бокс Василь Ломаченко Олександр Усик
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