Як Усик і Ломаченко тренуються на відпочинку (відео)
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Обидва боксери не забувають підтримувати форму
Дві зірки українського та світового боксу Василь Ломаченко і Олександр Усик навіть під час відпочинку не дають собі «заплисти жирком», тренуючись на кардіотренажерах.
21 липня Усик став абсолютним чемпіоном світу, об'єднавши титули WBC / WBA / IBF / WBO завдяки впевненій перемозі над Муратом Гассієвим.
Свій наступний поєдинок Олександр проведе проти британця Тоні Беллью.
Раніше повідомлялося, що бій Усик - Беллью відбудеться 10 або 17 листопада в Великобританії, а Усик - Джошуа - в квітні 2019-го.
Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).
Після бою йому довелося перенести операцію на плечі.
Наступний бій Василь проведе 1-го грудня проти пуерториканця Хосе Педраси.