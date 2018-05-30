Ломаченко перенесе операцію на плечі (відео)

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Василь Ломаченко

У разі відсутності ускладнень українець зможе відновити тренування на початку жовтня

Чемпіону WBA в легкій вазі Василю Ломаченку (11-1, 9 КО) проведуть артроскопічну операцію на плечі, яке він пошкодив 12 травня під час другого раунду бою проти Хорхе Лінареса.

Хірургічне втручання заплановано на 30 травня.

Процедура займе від 60 до 90 хвилин.

Оперувати Василя буде Ніл Елатраш - доктор, який працював з Володимиром Кличком, Менні Пакьяо, Кобе Брайянтом і Томом Бреді.

«Я не міг повноцінно використовувати свою праву руку, було дуже незручно продовжувати бій», - сказав Ломаченко.

У цьому бою Ломаченко вперше в кар'єрі отримав нокдаун.

«Є чіткі докази того, що у нього недавно був вивих плеча. Це найпоширеніша травма. У нього є значна нестабільність в правому плечі. Потрібно провести правильне лікування і все буде добре», - зазначив лікар українця після проведення МРТ.

Зазначається, що в разі відсутності ускладнень українець зможе відновити тренування на початку жовтня і буде готовий до бою на початку грудня.

Відразу після бою з Лінаресом промоутер Василя Боб Арум повідомляв про проведення наступного бою 25 серпня, але тепер він зазначив, що його клієнт буде готовий боксувати 8 грудня у шоу на ESPN.

Як відомо, 12 травня у Нью-Йорку українець Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) дебютував у ліміті легкої ваги (до 61,2 кг) і відібрав чемпіонський титул за версією WBA у боксера з Венесуели Хорхе Лінареса (44-4, 27 КО).

Таким чином, Ломаченко одночасно став чемпіоном у двох вагових категоріях.

У червні 2016 року українець нокаутував чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Романа Мартінеса (29-3-3, 17 КО) з Пуерто-Рико, після чого чотири рази успішно захистив титул.

Українець був змушений відмовитися від одного із займаних титулів.

За повідомленням на офіційній сторінці Всесвітньої боксерської організації (WBO), Ломаченко відмовився від титулу у категорії до 59 кг.

Джерело: ua.tribuna.com