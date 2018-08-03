Збірна України U-18 програла Хорватії на чемпіонаті Європи з баскетболу (відео)
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Фото: ФБУ
Ця поразка ще суттєвіше ускладнила становище збірної України в боротьбі за збереження місця в дивізіоні А
Чоловіча юніорська збірна України U-18 програла команді Хорватії в матчі класифікації за 9-16 місця чемпіонату Європи.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Ця поразка ще суттєвіше ускладнила становище збірної України в боротьбі за збереження місця в дивізіоні А.
Аби добитися цього тепер необхідно вигравати два наступні матчі.
Перший з них українці зіграють вже 4 серпня проти Греції.
Чемпіонат Європи з баскетболу U-18
Чоловіки. Дивізіон А
Класифікація за 9-16 місця
Хорватія – Україна 85:62 (18:18, 18:17, 24:12, 25:15)
Україна: Грицак, Марковецький, Орзул, Шорсткий, Клевзуник; Заєць, Чернега, Фреш-Стаханов, Кім, Новицький, Швець, Сорочан