Збірна України U-18 програла Хорватії на чемпіонаті Європи з баскетболу (відео)



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Фото: ФБУ

Ця поразка ще суттєвіше ускладнила становище збірної України в боротьбі за збереження місця в дивізіоні А

Чоловіча юніорська збірна України U-18 програла команді Хорватії в матчі класифікації за 9-16 місця чемпіонату Європи.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Ця поразка ще суттєвіше ускладнила становище збірної України в боротьбі за збереження місця в дивізіоні А.

Аби добитися цього тепер необхідно вигравати два наступні матчі.

Перший з них українці зіграють вже 4 серпня проти Греції.

Чемпіонат Європи з баскетболу U-18

Чоловіки. Дивізіон А

Класифікація за 9-16 місця

Хорватія – Україна 85:62 (18:18, 18:17, 24:12, 25:15)

Україна: Грицак, Марковецький, Орзул, Шорсткий, Клевзуник; Заєць, Чернега, Фреш-Стаханов, Кім, Новицький, Швець, Сорочан