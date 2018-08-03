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    Збірна України U-18 програла Хорватії на чемпіонаті Європи з баскетболу (відео)

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    Фото: ФБУ - Збірна України U-18 програла Хорватії на чемпіонаті Європи з баскетболу (відео)
    Фото: ФБУ

    Ця поразка ще суттєвіше ускладнила становище збірної України в боротьбі за збереження місця в дивізіоні А

    Чоловіча юніорська збірна України U-18 програла команді Хорватії в матчі класифікації за 9-16 місця чемпіонату Європи.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Ця поразка ще суттєвіше ускладнила становище збірної України в боротьбі за збереження місця в дивізіоні А.

    Аби добитися цього тепер необхідно вигравати два наступні матчі.

    Перший з них українці зіграють вже 4 серпня проти Греції.

    Чемпіонат Європи з баскетболу U-18

    Чоловіки. Дивізіон А

    Класифікація за 9-16 місця

    Хорватія – Україна 85:62 (18:18, 18:17, 24:12, 25:15)

    Україна: Грицак, Марковецький, Орзул, Шорсткий, Клевзуник; Заєць, Чернега, Фреш-Стаханов, Кім, Новицький, Швець, Сорочан

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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