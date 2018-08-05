Збірна України U-18 здобула перемогу в заключному матчі чемпіонату Європи з баскетболу



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Фото: ФБУ

Необтяжені турнірними завданнями українці одразу захопили ініціативу та пішли вперед

Чоловіча юніорська збірна України U-18 перемогла команду Боснії і Герцеговини в заключному матчі чемпіонату Європи.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Необтяжені турнірними завданнями українці одразу захопили ініціативу та пішли вперед.

У підсумку наші хлопці виграли стартову чверть у 10 очок.

Та вже на початку другої 10-хвилинки суперник показав характер. Балканці спочатку реалізували стартову атаку, а потім додали два триочкових.

За три хвилини гри в чверті рахунок зрівнявся. Надалі суперники трималися в межах паритету. На велику перерву українці таки здобули два очки переваги за майже рівних основних статистичних показників.

З поновленням боротьби на майданчику певний час продовжувалася рівна боротьба.

Та під кінець чверті українці зуміли вийти вперед та здобути дев'ять очок переваги перед заключною однохвилинкою.

Надалі українці тримали гру під контролем та довели зустріч до перемоги.

Чемпіонат Європи U-18

Чоловіки. Дивізіон А

Класифікація за 15-16 місця

Боснія і Герцеговина – Україна 88:94 (14:24, 32:24, 14:21, 28:25)