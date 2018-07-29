Збірна України з баскетболу U-18 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи (відео)



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Фото: ФБУ

Наша команда перемогла збірну Боснії і Герцеговини

Чоловіча юніорська збірна України U-18 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи, обігравши команду Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Українці досить впевнено почали поєдинок. Відбили атаки суперника й першими відкрили рахунок. Надалі вони намагалися швидко завершувати атаки влучними кидками. Втім балканці намагалися будь-що не відставати від українців.

У захисті в українців все виходило бездоганно, то ж суперник підтримував паритет. У заключній частині стартової чверті балканці діяли ефективніше, то ж і захопили перевагу в чотири бали.

Друга чверть також проходили майже за рівної боротьби. Однак тут ближче до кінця ігрового часу вже українці були точнішими. У підсумку перша половина гра завершилася за рівноваги в рахунку.

Балканці були трохи влучнішими з гри (38,46% проти 34,29). Натомість українці зробили на два підбирання більше в атаці.

А найрезультативнішими на майданчику за першу половину були наші Клевзуник (11 очок) та Грицак (10).

По перерві українці продовжили тиснути на суперника, додавши агресії. Змінюючи прориви під кільце атаками з-за дуги наші хлопці поступово вийшли вперед на 10 очок.

На кінець 10-хвилинки наша збірна вже мала перевагу в реалізації з гри та за підбираннями в захисті й атаці. У підсумку на заключну чверть ми мали вже 14 очок переваги.

Суперники не припиняли спроб відігратися, однак надійна гра українців в захисті зводила нанівець всі ці спроби. А після триочкового Зайця різниця перетнула межу в 20 очок.

Наші хлопці до останнього контролювали гру і без зайвих проблем довели її до переможного результату.

Наступний матч на чемпіонаті Європи – 31 серпня проти Іспанії.

Чемпіонат Європи з баскетболу U-18

Чоловіки. Дивізіон А

Група С

Боснія і Герцеговина – Україна 67:80 (19:15, 14:18, 13:27, 21:20)



