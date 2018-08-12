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    Жіноча збірна України U-18 поразкою завершила чемпіонат Європи (відео)

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    Фото: ФБУ - Жіноча збірна України U-18 поразкою завершила чемпіонат Європи (відео)
    Фото: ФБУ

    Наша команда фінішувала на чемпіонаті Європи восьмою

    Жіноча юніорська збірна України U-18 програла команді Фінляндії в заключному матчі чемпіонату Європи.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Команди почали зустріч з поспішного розміну атаками, в яких було більше помилок ніж конструктиву. Та поступово суперниці стали перебирати ініціативу в свої руки.

    Атаки стали більш акцентованими. Збірна Фінляндії почала невпинно збільшувати перевагу в рахунку, яка до кінця стартової чверті сягнула десяти очок.

    У другій чверті українки не змогли збити поступ суперника. У підсумку ще мінус 10 очок.

    При цьому Фінляндія вдвічі перевершила Україну за реалізацією.

    Також суттєвою за першу половину матчу була перевага суперника в перехопленнях – 11:3. Натомість українки припустилися на 10 втрат більше.

    У другій половині матчу українкам не вдалося переломити хід боротьби. То ж Фінляндія впевнено довела зустріч до перемоги.

    Збірна України фінішувала на чемпіонаті Європи восьмою.

    Чемпіонат Європи U-18

    Жінки. Дивізіон В

    Класифікація за 5-8 місця

    Фінляндія – Україна 80:56 (23:13, 21:11, 21:13, 15:19)

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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