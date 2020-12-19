Експерти розповіли, коли електромобілі зрівняються у ціні з бензиновими
Сьогодні електромобілі коштують дорожче бензинових однокласників через високу вартість тягової батареї
Через три-чотири роки електромобілі будуть коштувати приблизно стільки ж, скільки і авто з бензиновими двигунами. Про це повідомляється в доповіді дослідницької організації BloombergNEF.
Зазначається, що сьогодні електромобілі коштують дорожче бензинових однокласників через високу вартість тягової батареї.
«Ціни зрівняються, коли вартість літій-іонних акумуляторних батарей впаде до 100 дол/кВт за год. Цей переломний момент настане в 2023 році», ─ прогнозують в BloombergNEF.
За останні 10 років вартість батарей знизилася на 90% ─ зі $1100 /кВт pа год у 2010 році до $137 в поточному. Уже зараз в Китаї батареї для електробусів продаються за ціною нижче $100 /кВт за год.
Як повідомлялося, німецький автогігант планує поставляти електромобілі в Україну.