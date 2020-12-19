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    Експерти розповіли, коли електромобілі зрівняються у ціні з бензиновими

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    Ціни електро та бензинових авто зрівняються, коли вартість літій-іонних акумуляторних батарей впаде до 100 дол/кВт за год - Експерти розповіли, коли електромобілі зрівняються у ціні з бензиновими
    Ціни електро та бензинових авто зрівняються, коли вартість літій-іонних акумуляторних батарей впаде до 100 дол/кВт за год

    Сьогодні електромобілі коштують дорожче бензинових однокласників через високу вартість тягової батареї

    Через три-чотири роки електромобілі будуть коштувати приблизно стільки ж, скільки і авто з бензиновими двигунами. Про це повідомляється в доповіді дослідницької організації BloombergNEF.

    Зазначається, що сьогодні електромобілі коштують дорожче бензинових однокласників через високу вартість тягової батареї. 

    «Ціни зрівняються, коли вартість літій-іонних акумуляторних батарей впаде до 100 дол/кВт за год. Цей переломний момент настане в 2023 році», ─ прогнозують в BloombergNEF.

    За останні 10 років вартість батарей знизилася на 90% ─ зі $1100 /кВт pа год у 2010 році до $137 в поточному.  Уже зараз в Китаї батареї для електробусів продаються за ціною нижче $100 /кВт за год.

    Як повідомлялося, німецький автогігант планує поставляти електромобілі в Україну.

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    Теги: ціни Електромобілі автомобіль
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