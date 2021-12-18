Електромобілям знайшли альтернативу. Оголошено перші «зелені» дизельні авто

Німецький автовиробник випускатиме дизельні мотори, які працюватимуть на екологічному пальному

Тотальна електрифікація автомобільного світу відміняється. Німці придумали, як зробити двигуни внутрішнього згоряння екологічними. Для цього концерн Volkswagen розробив біологічне дизельне пальне.

Ба більше, нові двигуни компанії, які працюють на «зеленому» дизелі, вже схвалені в Європі.

За підрахунками Volkswagen, нове пальне дозволить знизити викиди парникових газів на 70-95% порівняно зі звичайним дизельним пальним

Для роботи на біодизелі схвалено всі моделі з чотирициліндровими дизельними моторами, що випускаються з липня 2021 року. Йдеться про дизельний Volkswagen Tiguan і новий Volkswagen Golf GTD.

Синтетичне дизельне пальне виробляється з біологічних відходів, таких, як очищена рослинна олія. На ринку таке паливо вже є. Очікується, що в найближчі десять років його частка на енергетичному ринку Європи збільшиться до 20-30%.

Але найбільш поширений біодизель з парафіновими компонентами:

Diesel R33;

V-Power Diesel;

OMV MaxMotion;

Aral Ultimate Diesel.

Цей тип дизеля можуть використовувати всі двигуни, зокрема і старі.

Раніше представники європейських країн висловлювалися проти тотальної електрифікації автомобілів. Наприклад, в офісі президента Франції Еммануеля Макрона висловлюються за те, щоб після 2035 року не відмовлятися повністю від бензинових та дизельних двигунів, а залишити їх в складі гібридних силових установок.

Позиція офісу Макрона сформувалась, після зустрічей з керівниками таких компаній, як Renault та Stellantis, до складу якої входить Peugeot та Citroen.

Міністр транспорту Німеччини Андреас Шоєр також долучився до цього питання, розмовляючи з німецьким прес-агентством DPA.

«Я вважаю, що всі виробники легкових та вантажних автомобілів усвідомлюють, що приходять жорсткіші характеристики. Але вони повинні бути технічно здійсненними», – сказав він, додавши, що умови для гібридів мають бути більш м’якими.