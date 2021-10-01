Названо автомобілі з найбезпечнішими задніми сидіннями

Експерти організації Consumer Reports з’ясували, які автомобілі мають найбезпечніші задні сидіння

Американська організація Consumer Reports вирішила перевірити нові автомобілі на безпеку задніх сидінь. Фахівці оцінювали:

функціональність сидіннь;

пристосованість до дитячого крісла;

підголівники;

наявність сповіщень про ремені безпеки та незачинені двері.

Експерти виявили, що загальна безпека задніх сидінь не є великим пріоритетом для багатьох виробників.

«Заднє сидіння має враховувати всі види пасажирів, які там сидять, від немовлят та підлітків до дорослих та пасажирів усіх вікових категорій. Але наш аналіз показує, що багато автовиробників не ставлять ті ж засоби безпеки ззаду, що і спереду», – повідомили в організації.

Зазначається, що лише близько 40% нових автомобілів мають обмежувачі навантаження на задні сидіння. 30% оснащені нагадуванням про ремені безпеки. І трохи більше 25% мають бічні подушки безпеки.

Оцінюючи 35 нових автомобілів, розділених на 2021 та 2022 модельні роки, Consumer Reports створили список найкращих та найгірших авто у безпеці задніх сидінь.

Жоден автомобіль не отримав найвищого балу. А найвищу позицію у 2021 році зайняв мінівен Toyota Sienna (не представлений офіційно в Україні), отримавши 69 балів. Він має або хороші, або дуже хороші бали у всіх категоріях.

Найкращі авто 2021 року

Дані: Consumer Reports

Найгіршою моделлю 2021 року стала Genesis G80, яка отримала всього 24 бали. Genesis – корейська марка, яка належить Hyudnai та випускає преміальні автомобілі.

Серед моделей 2022 модельного року було оцінено лише 10 автомобілів. Список очолив Nissan Pathfinder з оцінкою 66 балів через хороші, дуже хороші бали та єдиний відмінний рейтинг підголівників.

Найкращі автомобілі 2022 року

Дані: Consumer Reports

Volkswagen Taos зайняв останнє місце з оцінкою 31.

Джерело: ТСН