Американці розповіли, водії яких автомобілів найчастіше перевищують швидкість

Американська страхова компанія дослідила, водії яких автомобілів найчастіше перевищують швидкість

Американська страхова компанія Insurify вивчила дані 4 мільйонів заявок на страхування, щоб визначити, власники автомобілів яких брендів найбільш схильні до швидкої їзди.

Щоб подати заявку на страхування автомобіля, водії розкривають таку інформацію, як марка і модель автомобіля, яким вони керують, а також недавню історію штрафів за порушення правил дорожнього руху.

В Insurify підрахували частку водіїв з одним або декількома записами про перевищення швидкості для кожної марки автомобілів. На основі цього аналізу вони визначили п'ять марок автомобілів з найбільшою часткою штрафів за перевищення швидкості. Для кожної з п'яти марок автомобілів були визначені моделі з найбільшою часткою штрафів за перевищення швидкості.

Виявилося, що найчастіше допустиму швидкість перевищують власники автомобілів марки Alfa Romeo, а найбільш законослухняні – володарі автомобілів Lincoln.

Топ-5 брендів автомобілів, водії яких найчастіше перевищують швидкість виглядає наступним чином:

Alfa Romeo - на 41,45% частіше середньостатистичного значення; Subaru - на 20,38% частіше; Volkswagen - на 17,77% частіше; Maserati - на 16,20% частіше; RAM - на 15,74% частіше.

Найбільш провокуючою на «їзду з вітерцем» моделлю Alfa Romeo виявився седан Giulia - водії таких автомобілів перевищують швидкість на 16% частіше за інших.

Серед власників Subaru до такого правопорушення найбільше (на 20% частіше за інших) схильні водії моделі WRX.

З числа власників Volkswagen перевищення швидкості найчастіше фіксують у водіїв Golf GTI (15,88%).

У Maserati це модель GranTurismo (13.62%).

У RAM - пікап 1500 (12,28%).