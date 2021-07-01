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    Американці розповіли, водії яких автомобілів найчастіше перевищують швидкість

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    В США найчастіше швидкість перевищують водії&nbsp;Alfa Romeo Giulia - Американці розповіли, водії яких автомобілів найчастіше перевищують швидкість
    В США найчастіше швидкість перевищують водії Alfa Romeo Giulia
    Фото з відкритих джерел

    Американська страхова компанія дослідила, водії яких автомобілів найчастіше перевищують швидкість

    Американська страхова компанія Insurify вивчила дані 4 мільйонів заявок на страхування, щоб визначити, власники автомобілів яких брендів найбільш схильні до швидкої їзди.

    Щоб подати заявку на страхування автомобіля, водії розкривають таку інформацію, як марка і модель автомобіля, яким вони керують, а також недавню історію штрафів за порушення правил дорожнього руху.

    В Insurify підрахували частку водіїв з одним або декількома записами про перевищення швидкості для кожної марки автомобілів. На основі цього аналізу вони визначили п'ять марок автомобілів з найбільшою часткою штрафів за перевищення швидкості. Для кожної з п'яти марок автомобілів були визначені моделі з найбільшою часткою штрафів за перевищення швидкості.

    Виявилося, що найчастіше допустиму швидкість перевищують власники автомобілів марки Alfa Romeo, а найбільш законослухняні – володарі автомобілів Lincoln.

    Топ-5 брендів автомобілів, водії яких найчастіше перевищують швидкість виглядає наступним чином:

    1. Alfa Romeo - на 41,45% частіше середньостатистичного значення;
    2. Subaru - на 20,38% частіше;
    3. Volkswagen - на 17,77% частіше;
    4. Maserati - на 16,20% частіше;
    5. RAM - на 15,74% частіше.

    Найбільш провокуючою на «їзду з вітерцем» моделлю Alfa Romeo виявився седан Giulia - водії таких автомобілів перевищують швидкість на 16% частіше за інших.

    Серед власників Subaru до такого правопорушення найбільше (на 20% частіше за інших) схильні водії моделі WRX.

    З числа власників Volkswagen перевищення швидкості найчастіше фіксують у водіїв Golf GTI (15,88%).

    У Maserati це модель GranTurismo (13.62%).

    У RAM - пікап 1500 (12,28%).

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    Теги: Volkswagen Subaru
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    Американці розповіли, водії яких автомобілів найчастіше перевищують швидкість