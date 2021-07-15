В Європі зріє заколот проти електромобілів

Франція та Німеччина можуть виступити проти повного переходу на електромобілі з 2035 року

Уряд Європейського Союзу днями повинен ухвалити рішення стосовно проєкту закону, який фактично заборонить продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року. Але, судячи з усього, Франція та Німеччина виступатимуть проти такого швидкого переходу на чисті електромобілі.

Представники найбільших економік Європейського Союзу вважать, що відмова від автомобілів з ДВЗ має бути більш поступовою. Так, наприклад, за даними видання Automotive News, в офісі президента Франції Еммануеля Макрона висловлюються за те, щоб після 2035 року не відмовлятися повністю від бензинових та дизельних двигунів, а залишити їх в складі гібридних силових установок.

Позиція офісу Макрона сформувалась, після зустрічей з керівниками таких компаній, як Renault та Stellantis, до складу якої входить Peugeot та Citroen. Хоча багато автовиробників планують найближчим часом електрифікувати всі свої лінійки, для більшості ж реалізація плану ЄС, фактично, нездійсненна.

Міністр транспорту Німеччини Андреас Шоєр також долучився до цього питання, розмовляючи з німецьким прес-агентством DPA.

«Я вважаю, що всі виробники легкових та вантажних автомобілів усвідомлюють, що приходять жорсткіші характеристики. Але вони повинні бути технічно здійсненними», – сказав він, додавши, що умови для гібридів мають бути більш м’якими.

Відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння пропонують і в Україні. В уряді навіть вже підготували відповідний проєкт закону. Всі подробиці – за посиланням.

Джерело: 24 канал