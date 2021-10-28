Українець перевів автомобіль на електрику та підрахував економію на пальному

Українець власноруч зібрав електромобіль. І тепер «заправка» автомобіля обходиться йому вдев’ятеро дешевше ніж середньостатистичної бензинової машини

Мешканець Ужгорода Володимир Сучков власноруч зібрав електромобіль. Для цього він купив стару іномарку. А комплектуючі – електромотор, батарею та інше обважнення – купував окремо, пише видання «Карпатський об’єктив».

На весь проєкт пан Володимир витратив близько $6 тис.

«Близько п’яти років тому я придбав Opel Kadett. Машинка була досить стара, але на ходу. За символічну ціну, здається, 2 тис. доларів. Стояв там бензиновий двигун... Для початку викинув двигун, радіатор, бензобак», – розповідає пан Володимир.

Ще приблизно $4 тис. ужгородський ентузіаст витратив на комплектуючі для електромобіля.

«..я придбав і встановив акумулятори із Nissan Leaf 2013 року. Потім двигун – потужністю 3 кВт», – ділиться автор проєкту.

Аби втілити задумане в життя, пішло п’ять років. Чоловік розповідає: конструював автівку для дружини, аби їй було зручно їздити містом та діставатися на роботу.

Володимир запевняє, що електромобіль дозволяє суттєво економити на пальному.

«Моїх акумуляторів вистачає на 115 км. Коштує це 30 грн. А тепер рахуємо: вартість бензину наразі – біля 30 грн за літр. Аби проїхати на машині 100 км, потрібно близько 8-9 літрів пального. Тож виходить суттєва економія – майже у дев’ять разів дешевше», – резюмує автор проєкту.

Це вже далеко не перший електромобіль, який українці створюють своїми руками. Так, наприклад, ентузіасти з Дніпра побудували власний електромобіль на базі вітчизняного ЗАЗ «Таврія». Електричну модель навіть поставили на облік. Тож тепер на вітчизняному авто красуються «зелені» номери.

Ще одному українцю вдалося побудувати електромобіль із «Запорожця», який побив Tesla. У чому можна переконатися за цим посланням.