Ринок нових авто в Україні на грані кризи: склади порожні

За даними із декількох джерел, в Україні на складах автомобільних дилерів майже не лишилося запасів. Вже у жовтні автосалони можуть спорожніти

Україна ризикує лишитися без нових автомобілів. Про це свідчать дані одразу з декількох джерел. Так, днями генеральний директор лізингової компанії OTP Leasing Андрій Павлушин повідомив, що в країні важко знайти вільну машину. Склади дилерів майже порожні.

«На цьому тижні шукали клієнту просто недорогий седан: Skoda, Toyota or Nissan. Знайшли аж дві вільні машини на весь Київ. Пишуть, що дефіцит може тривати роками і машини дорожчають. Якщо зібралися продати стару машину: не поспішайте скидати ціну», – написав Павлушин у себе в Facebook 26 вересня.

Слова топ-менеджера підтверджує і дослідження Auto-Consulting. За даними видання, в Україні вже дуже важко знайти популярні моделі. Так, наприклад, є проблеми з тим, щоб купити такі автомобілі, як Renault Duster, Suzuki Vitar, Skoda Octavia та Toyota RAV4.

Більшість виробників припинила приймати замовлення нових машин у виробництво. І нові поставки очікують не раніше початку 2022 року. Цього ж року дилери прогнозують лише невеликі поставки зі старих запасів. Але за ці машини серед автосалонами йде справжня боротьба.

Проблема з поставками автомобілів в Україну пов’язана з глобальним дефіцитом комплектуючих. За підрахунками експертів, цього року світові автомобільні виробники через проблеми з виробництвом втратять більше $200 млрд.

Для України ж це означає, що цього та наступного року будуть проблеми з купівлею нових автомобілів. До того ж, як нові, так і старі машини будуть постійно дорожчати.