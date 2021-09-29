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    Ринок нових авто в Україні на грані кризи: склади порожні

    •  glavcom.ua
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    Україна може лишитися без нових автомобілів - Ринок нових авто в Україні на грані кризи: склади порожні
    Україна може лишитися без нових автомобілів
    Фото: Glvcom.ua

    За даними із декількох джерел, в Україні на складах автомобільних дилерів майже не лишилося запасів. Вже у жовтні автосалони можуть спорожніти

    Україна ризикує лишитися без нових автомобілів. Про це свідчать дані одразу з декількох джерел. Так, днями генеральний директор лізингової компанії OTP Leasing Андрій Павлушин повідомив, що в країні важко знайти вільну машину. Склади дилерів майже порожні.

    «На цьому тижні шукали клієнту просто недорогий седан: Skoda, Toyota or Nissan. Знайшли аж дві вільні машини на весь Київ. Пишуть, що дефіцит може тривати роками і машини дорожчають. Якщо зібралися продати стару машину: не поспішайте скидати ціну», – написав Павлушин у себе в Facebook 26 вересня.

    Слова топ-менеджера підтверджує і дослідження Auto-Consulting. За даними видання, в Україні вже дуже важко знайти популярні моделі. Так, наприклад, є проблеми з тим, щоб купити такі автомобілі, як Renault Duster, Suzuki Vitar, Skoda Octavia та Toyota RAV4.

    Більшість виробників припинила приймати замовлення нових машин у виробництво. І нові поставки очікують не раніше початку 2022 року. Цього ж року дилери прогнозують лише невеликі поставки зі старих запасів. Але за ці машини серед автосалонами йде справжня боротьба.

    Проблема з поставками автомобілів в Україну пов’язана з глобальним дефіцитом комплектуючих. За підрахунками експертів, цього року світові автомобільні виробники через проблеми з виробництвом втратять більше $200 млрд.

    Для України ж це означає, що цього та наступного року будуть проблеми з купівлею нових автомобілів. До того ж, як нові, так і старі машини будуть постійно дорожчати.

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    Теги: Skoda Octavia Renault Toyota Skoda Renault Duster Nissan авторинок
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    Ринок нових авто в Україні на грані кризи: склади порожні