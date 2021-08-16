Україна потрапила до рейтингу найгірших країн для володіння автомобілем: дослідження

У дослідженні британських експертів Україна опинилася в топ-10 країн де громадянам доводиться найбільше платити за володіння автомобілем

Україна – одна з найгірших країн світу для володіння автомобілям. До такого висновку дійшли британські експерти з Scrap Car Comparcion у своєму свіжому дослідженні. За підрахунками британців, українцям доводиться віддавати більше 400% середнього річного доходу, щоб купити та утримувати новий автомобіль.

У загальному заліку Україна опинилася на шостому місці. На першій сходинці - Туреччина. Як зазначено в дослідженні, вартість та утримання автомобіля в цій країні більш ніж ушестеро перевищує середній річний дохід громадян.

Дослідники зазначають: незважаючи на те, що машини в таких країнах, як Україна, коштують помітно дешевше, ніж, наприклад у Великій Британії, володіння автомобілем все одно обходиться дорожче через дуже низькі доходи громадян.

А ось найменше, по відношенню до своїх доходів, на володіння автомобілем витрачають австралійці. Щоб купити та володіти автомобілем у Австралії, достатнього всього зібрати доходи за пів року.

ТО-10 країн, в яких найдорожче володіти автомобілем*

*З урахуванням грошей, які потрібні на покупку нового автомобіля.

Країна % від середнього річного доходу Туреччина 652.29 Аргентина 515.77 Колумбія 508.93 Уругвай 443.68 Бразилія 441.89 Україна 413.78 Гватемала 355.94 РФ 290.04 Мексика 285.20 Коста-Ріка 269.83

Дані: Scrap Car Comparcion