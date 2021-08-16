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    Україна потрапила до рейтингу найгірших країн для володіння автомобілем: дослідження

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    Україна серед країн, в яких найдорожче володіння автомобілем - Україна потрапила до рейтингу найгірших країн для володіння автомобілем: дослідження

    Україна серед країн, в яких найдорожче володіння автомобілем

    Фото: Glavcom.ua

    У дослідженні британських експертів Україна опинилася в топ-10 країн де громадянам доводиться найбільше платити за володіння автомобілем

    Україна – одна з найгірших країн світу для володіння автомобілям. До такого висновку дійшли британські експерти з Scrap Car Comparcion у своєму свіжому дослідженні. За підрахунками британців, українцям доводиться віддавати більше 400% середнього річного доходу, щоб купити та утримувати новий автомобіль.

    У загальному заліку Україна опинилася на шостому місці. На першій сходинці - Туреччина. Як зазначено в дослідженні, вартість та утримання автомобіля в цій країні більш ніж ушестеро перевищує середній річний дохід громадян.

    Дослідники зазначають: незважаючи на те, що машини в таких країнах, як Україна, коштують помітно дешевше, ніж, наприклад у Великій Британії, володіння автомобілем все одно обходиться дорожче через дуже низькі доходи громадян.

    А ось найменше, по відношенню до своїх доходів, на володіння автомобілем витрачають австралійці. Щоб купити та володіти автомобілем у Австралії, достатнього всього зібрати доходи за пів року.

    ТО-10 країн, в яких найдорожче володіти автомобілем*

    *З урахуванням грошей, які потрібні на покупку нового автомобіля.

    Країна % від середнього річного доходу
    Туреччина 652.29
    Аргентина 515.77
    Колумбія 508.93
    Уругвай 443.68
    Бразилія 441.89
    Україна 413.78
    Гватемала 355.94
    РФ 290.04
    Мексика 285.20
    Коста-Ріка 269.83

    Дані: Scrap Car Comparcion

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    Україна потрапила до рейтингу найгірших країн для володіння автомобілем: дослідження