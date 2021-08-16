Україна потрапила до рейтингу найгірших країн для володіння автомобілем: дослідження
Україна серед країн, в яких найдорожче володіння автомобілем
У дослідженні британських експертів Україна опинилася в топ-10 країн де громадянам доводиться найбільше платити за володіння автомобілем
Україна – одна з найгірших країн світу для володіння автомобілям. До такого висновку дійшли британські експерти з Scrap Car Comparcion у своєму свіжому дослідженні. За підрахунками британців, українцям доводиться віддавати більше 400% середнього річного доходу, щоб купити та утримувати новий автомобіль.
У загальному заліку Україна опинилася на шостому місці. На першій сходинці - Туреччина. Як зазначено в дослідженні, вартість та утримання автомобіля в цій країні більш ніж ушестеро перевищує середній річний дохід громадян.
Дослідники зазначають: незважаючи на те, що машини в таких країнах, як Україна, коштують помітно дешевше, ніж, наприклад у Великій Британії, володіння автомобілем все одно обходиться дорожче через дуже низькі доходи громадян.
А ось найменше, по відношенню до своїх доходів, на володіння автомобілем витрачають австралійці. Щоб купити та володіти автомобілем у Австралії, достатнього всього зібрати доходи за пів року.
ТО-10 країн, в яких найдорожче володіти автомобілем*
*З урахуванням грошей, які потрібні на покупку нового автомобіля.
|Країна
|% від середнього річного доходу
|Туреччина
|652.29
|Аргентина
|515.77
|Колумбія
|508.93
|Уругвай
|443.68
|Бразилія
|441.89
|Україна
|413.78
|Гватемала
|355.94
|РФ
|290.04
|Мексика
|285.20
|Коста-Ріка
|269.83
Дані: Scrap Car Comparcion
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