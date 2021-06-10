Найпопулярніші автомобілі в Україні 2021: ТОП-10 моделей

Які автомобілі найчастіше купують українці у 2021 році: 10 найпопулярніших моделей

За п’ять місяців 2021 року українці купили майже 40 тисяч нових автомобілів. Найчастіше вітчизняні покупці обирали кросовери. Потрапив до топ-10 навіть Toyota Land Cruiser Prado - рамний позашляховик, ціни на який стартують з 1,24 мільйона гривень.

Вдалося увірватися до «десятки» і Volkswagen Touareg - кросоверу, який теж неможна назвати доступним. Його стартова ціна - 1,5 мільйона гривень.

Статус лідера поки що втратив Kia Sportage. Його місце зайняла Toyota RAV4. Втім, можливо, це тимчасове явище. І ми ще побачимо повернення «корейця» на вершину п'єдесталу. Тим більш, що нещодавно корейці показали нове покоління кросовера, який змінився до невпізнання.

В цілому, рік для українського автомобільного ринку почався досить оптимістично: продажі нових авто стабільно зростають. Лідерство захопила Toyota. Renault поки доводиться задовольнятися другим місцем.

Мабуть, одна з головних тенденцій 2021 року – до десятки бестселерів за марками повернулися китайці, яких представляє бренд Chery. Але просунути свої автомобілі до топ-10 популярних в Україні моделей китайцям поки що не вдалося.

Що ж стосується найбільш популярних моделей, то десятка бестселерів станом на червень 2021 року виглядає наступним чином.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів в Україні у 2021 році

Дані: асоціація «Укравтопром»

1. Toyota RAV4

Toyota RAV4

Далеко не найдешевший кросовер в Україні посідає перше місце. Невідомо, чим японцям вдалося заманити українців в салони, але Toyota RAV4 розходиться, як гарячі пиріжки.

У 2019 році RAV4 змінив покоління. Тепер це один з найбільш високотехнологічних кросоверів в своєму класі. Автомобіль має «просунуту» систему повного приводу, якою не може похвалитися більшість конкурентів. Також японці – поки одні з небагатьох, хто пропонує гібридні «паркетники».

2. Kia Sportage

Kia Sportage

У нинішньому вигляді Sportage продається в Україні з 2018 року. Українці цінують «Спортейдж» за відносно невисоку вартість, хорошу базову оснащеність і практичність.

У плані технічних характеристик «кореєць» може похвалитися багатим вибором двигунів і трансмісій. Kia пропонує, як бензинові, так і дизельні агрегати, що вигідно відрізняє кросовер на тлі деяких конкурентів. Наприклад, Toyota RAV4 з недавнього часу пропонується тільки в бензиновому виконанні.

3. Renault Duster

Renault Duster

Бюджетному Renault Duster доводиться задовольнятися третім місцем. Хоча румунський кросовер коштує помітно дешевше японського побратима. «Дастер» також не так давно змінив покоління. І тепер автомобіль виглядає помітно більш презентабельно. Особливо в салоні.

Силові установки нового Renault Duster залишилися колишніми. Український офіс «Рено» пропонує на вибір два мотори:

1,6-літровий атмосферний бензиновий агрегат потужністю 115 кінських сил;

1,5-літровий турбодизель потужністю 110 кінських сил.

«Дастер» з дизельним двигуном виглядає куди привабливіше. При меншій витраті палива він більш потужний: крутний момент мотора на «важкому» паливі приблизно на 100 Нм більше, ніж на бензині.

4. Renault Sandero

Renault Sandero

Renault Sandero – м'яко кажучи, не ікона стилю. Але цей автомобіль цінують не за дизайн інтер'єру або салону. Головна перевага «Сандеро» – відносно невисока ціна і хороший вибір моторів.

Незважаючи на дешевизну матеріалів, хетчбек зібраний якісно. Салон можна назвати просторим для автомобіля такого класу.

Так, «Сандеро» не так цікаво водити, як, наприклад, Ford Fiesta або Volkswagen Polo. Але якщо вам потрібна недорога машина з економічним мотором, то, швидше за все, ви зробите вибір на користь Renault.

5. Renault Logan

Renault Logan

Оновлений Renault Logan був представлений в Україні на початку 2017 року. Автомобіль має мінімальні зміни в екстер'єрі та інтер'єрі. З технічної точки зору авто може похвалитися більш багатим обладнанням.

В цілому «Логан» – відносно недорогий і економічний європейський седан з містким багажником.

6. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai – компактний кросовер, який може похвалитися хорошим набором систем безпеки, збалансованої керованістю і м'якою підвіскою.

Цей автомобіль відмінно підійде для поїздок по місту, особливо з дітьми. Він м'який, маневрений, а його кліренс дозволяє долати практично будь-які міські перешкоди. Для подолання легкого бездоріжжя або неглибокого снігу «паркетник» може оснащуватися повним приводом.

7. Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg

Новий Volkswagen Touareg дебютував у 2018 році. Автомобіль отримав купу сучасної електроніки і повністю змінену технічну начинку.

В основі «Туарега» лежить така сама платформа, як у Audi Q7, Bentley Bentayga і Lamborghini Urus. Разом з платформою позашляховику дісталися і всі преміальні «фішки». Наприклад, повнокероване шасі: на швидкості до 37 кілометрів на годину задні колеса повертають в сторону, протилежну переднім, а при збільшенні швидкості - в ту ж саму сторону.

8. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Цього року в Україні стартували продажі абсолютно нового Hyundai Tucson. Він отримав складну передню оптику в формі бумерангів, яка візуально об'єднана з решіткою радіатора і складається з трапецієподібних елементів. Нижче розташовані блоки ближнього і дальнього світла, замасковані під противотуманки. Не менш складною виглядає рельєф боковин з численних ламаних ліній.

Всередині – віртуальна панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма, у якій відсутній козирок. Центральна консоль позбавлена фізичних клавіш.

9. Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado – найпопулярніший справжній позашляховик в Україні. Актуальне покоління автомобіля дебютувало в 2018 році. А минулого року всюдихід пережив оновлення.

З модернізацією віддача 2,8-літрового турбодизеля збільшилася на 27 кінських сил і тепер становить 204 «коня». Крутний момент виріс на 50 Нм - до 500 Нм. Пару мотору складає колишня автоматична трансмісія.

10. Mazda CX-5

Mazda CX-5

CX-5 – не просто найбільш продаваний кросовер Mazda в Україні. Це світовий бестселер японської марки.

Останнє оновлення Mazda CX-5 відбулося в 2018 році. Автомобіль отримав оновлену версію системи, яка варіює тягу двигуна в залежності від кута повороту керма і швидкості. У новій версії система починає працювати вже на самому початку маневру, а також під час повертання керма в нульове положення.

Також модель обзавелася новим медійним комплексом з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. А система безпечного гальмування в місті навчилася визначати пішоходів вночі.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»